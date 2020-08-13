ПСЖ вырвал победу у «Аталанты» и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 12 августа. Французский «Пари Сен-Жермен» победил итальянскую «Аталанту» со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
ТАСС, 12 августа. Французский «Пари Сен-Жермен» победил итальянскую «Аталанту» со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
В составе победителей голы забили Маркиньос (90-я минута) и Эрик
ПСЖ стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов, в других четвертьфинальных матчах позднее сыграют германский «Лейпциг» и испанский «Атлетико», испанская «Барселона» и германская «Бавария», а также английский «Манчестер Сити» и французский «Лион». Соперником подопечных Томаса Тухеля в полуфинале станет победитель встречи «Лейпциг» — «Атлетико».
ПСЖ впервые победил итальянскую команду в матчах Лиги чемпионов, ранее парижане дважды проигрывали и четыре раза играли вничью. Французский клуб повторил свое лучшее достижение в турнире, в сезоне-1994/95 они вышли в полуфинал, где по итогам двух матчей сильнее оказался итальянский «Милан».
«Аталанта» проводила дебютный сезон в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира. «Аталанта» стала первым дебютантом турнира, который дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов с сезона-2016/17, тогда в ¼ финала вышел английский «Лестер», из итальянских команд в предыдущий раз подобного добился «Лацио» в сезоне-1999/00.
Лига чемпионов была приостановлена в марте