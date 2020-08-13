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00:27 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ вырвал победу у «Аталанты» и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 12 августа. Французский «Пари Сен-Жермен» победил итальянскую «Аталанту» со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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В составе победителей голы забили Маркиньос (90-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (90+3). У проигравших отличился Марио Пашалич (27). В сезоне-2017/18 он выступал на правах аренды за московский «Спартак». На 79-й минуте голкипер ПСЖ Кейлор Навас был заменен из-за повреждения, место в воротах французской команды занял Серхио Рико.

ПСЖ стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов, в других четвертьфинальных матчах позднее сыграют германский «Лейпциг» и испанский «Атлетико», испанская «Барселона» и германская «Бавария», а также английский «Манчестер Сити» и французский «Лион». Соперником подопечных Томаса Тухеля в полуфинале станет победитель встречи «Лейпциг» — «Атлетико».

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ПСЖ впервые победил итальянскую команду в матчах Лиги чемпионов, ранее парижане дважды проигрывали и четыре раза играли вничью. Французский клуб повторил свое лучшее достижение в турнире, в сезоне-1994/95 они вышли в полуфинал, где по итогам двух матчей сильнее оказался итальянский «Милан».

«Аталанта» проводила дебютный сезон в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла третье место в чемпионате Италии и получила прямую путевку в групповой этап главного еврокубкового турнира. «Аталанта» стала первым дебютантом турнира, который дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов с сезона-2016/17, тогда в ¼ финала вышел английский «Лестер», из итальянских команд в предыдущий раз подобного добился «Лацио» в сезоне-1999/00.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния будут состоять из одной встречи. Игры проходят без зрителей. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.

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1:2
Первый тайм: 1:0
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