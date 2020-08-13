Убийственный камбэк «ПСЖ» в концовке: «Аталанта» вела до 90-й минуты, но вылетела из Лиги чемпионов

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Марио Пашалич был в нескольких минутах от статуса главного героя четвертьфинала ЛЧ.

После трансфера в «Челси» хорват не мог закрепиться ни в одной команде: после сезона в «Эльче» отправился в «Монако». Оттуда перебрался в «Милан». А летом 2017-го оказался в России: Массимо Каррера поверил в полузащитника, но даже в «Спартаке» Пашалич с огромным трудом пробивался в состав — всего 21 матч за сезон и только 10 в основе.

Пашалич — средний игрок. Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, — ни для премьер-лиги, ни для Лиги чемпионов. Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию. Дмитрий Аленичев — о Марио Пашаличе в «Спартаке»

Полноценный трансфер в «Аталанту» — лучшее, о чем мог мечтать полузащитник. В первом сезоне у Гасперини Марио отыграл 33 матча и набрал 5+4, а в этом году проводит самый результативный сезон:

Роскошный гол в ворота «ПСЖ» стал для Пашалича 12-м (9 мячей в Серии А + 3 в Лиге чемпионов) — лучший показатель в карьере.

В последних шести матчах ЛЧ на счету Марио 3 гола + 2 ассиста. В предыдущих девяти было 0 результативных действий.

Благодаря выстрелу хорвата «Аталанта» сравнялась по голам d 2020-м с «ПСЖ» — по 65.

«ПСЖ» вкатывался в игру гораздо тяжелее: матч с «Аталантой» стал для парижан лишь третьей официальной встречей за 5 месяцев. Плюс — куча потерь: Кавани и Менье не продлили контракты, Ди Мария дисквалифицирован, Курзава травмировал бедро, Керер сломал ухо, Вератти попал в заявку, но не вышел, а Мбаппе восстанавливался бешеными темпами послеповреждения голеностопа. Даже Томас Тухель приехал на игру с костылями и руководил командой, сидя на ящике с гипсом на ноге.

Страшнее проблем с составом для Тухеля оказалась реализация Неймара: бразилец убирал финтами по 2−3 соперника, находил свободные зоны, набрал рекордное количество подборов (16) и разрывал линии «Аталанты», но провалил все моменты в завершении: не реализовал выход один на один и лупил мимо при любой возможности. Даже в эпизоде с голом попасть в дальний не получилось — зато вышел спасительный ассист на Маркиньоса, который вколотил в пустые на 90-й минуте.

К этому моменту «Аталанта» полностью выдохлась и играла по счету — убегать в контратаки не помогали даже пять замен от Гасперини. Казалось, все шло к овертайму, но «ПСЖ» все-таки героически додавил и заставил Тухеля вскочить на ноги и выдать самый эмоциональный крик в карьере: Неймар нашел Мбаппе, тот навесил на Шупо-Мотинга, и «Аталанта» пропустила второй гол за три минуты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hdSEqeuJFzw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2:1 — «ПСЖ» вырывает победу над «Аталантой» и пробивается в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года.

Шупо-Мотинг забил свой первый гол в Лиге чемпионов с 2014 года.