Убийственный камбэк «ПСЖ» в концовке: «Аталанта» вела до 90-й минуты, но вылетела из Лиги чемпионов
Самые жаркие три минуты лета.
Самые жаркие три минуты лета.
Марио Пашалич был в нескольких минутах от статуса главного героя четвертьфинала ЛЧ.
После трансфера в «Челси» хорват не мог закрепиться ни в одной команде: после сезона в «Эльче» отправился в «Монако». Оттуда перебрался в «Милан». А летом 2017-го оказался в России: Массимо Каррера поверил в полузащитника, но даже в «Спартаке» Пашалич с огромным трудом пробивался в состав — всего 21 матч за сезон и только 10 в основе.
Пашалич — средний игрок. Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, — ни для
премьер-лиги,ни для Лиги чемпионов. Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию.
Полноценный трансфер в «Аталанту» — лучшее, о чем мог мечтать полузащитник. В первом сезоне у Гасперини Марио отыграл 33 матча и набрал 5+4, а в этом году проводит самый результативный сезон:
«ПСЖ» вкатывался в игру гораздо тяжелее: матч с «Аталантой» стал для парижан лишь третьей официальной встречей за 5 месяцев. Плюс — куча потерь: Кавани и Менье не продлили контракты, Ди Мария дисквалифицирован, Курзава травмировал бедро, Керер сломал ухо, Вератти попал в заявку, но не вышел, а Мбаппе восстанавливался бешеными темпами послеповреждения голеностопа. Даже Томас Тухель приехал на игру с костылями и руководил командой, сидя на ящике с гипсом на ноге.
Страшнее проблем с составом для Тухеля оказалась реализация Неймара: бразилец убирал финтами по 2−3 соперника, находил свободные зоны, набрал рекордное количество подборов (16) и разрывал линии «Аталанты», но провалил все моменты в завершении: не реализовал выход один на один и лупил мимо при любой возможности. Даже в эпизоде с голом попасть в дальний не получилось — зато вышел спасительный ассист на Маркиньоса, который вколотил в пустые на 90-й минуте.
К этому моменту «Аталанта» полностью выдохлась и играла по счету — убегать в контратаки не помогали даже пять замен от Гасперини. Казалось, все шло к овертайму, но «ПСЖ»
2:1 — «ПСЖ» вырывает победу над «Аталантой» и пробивается в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года.
«Аталанта» сделала все, что могла.