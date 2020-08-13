ЛЧ, мы тебя ждали! ПСЖ устроил ремейк легендарного финала МЮ — «Бавария»!

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Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов стартовала матчем между итальянской «Аталантой» и французским «ПСЖ» на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Ранее команды ни разу не встречались в очных встречах. Для клуба из Бергамо, который стал настоящей сенсацией этого сезона, участие в Лиге чемпионов и выход в четвертьфинал турнира оказались первыми за всю его историю.

Перед матчем у «ПСЖ» была ужасная статистика в матчах с итальянскими командами в Лиге чемпионов. Парижане ни разу не выигрывали у клуба с Апеннинского полуострова, сыграв четыре раза вничью и два раза проиграв. Теперь красно-синие могли одержать первую победу над командой из Италии в день 50-летия клуба.

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Оба клуба подошли к матчу с серьёзными потерями. У «Аталанты» из-за травмы отсутствовал лидер команды Йосип Иличич. Перед игрой Джан Пьеро Гасперини отметил, что потеря Иличича сравнима с потерей Иммобиле в «Лацио» или Дибалы в «Ювентусе».

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У «ПСЖ» с составом тоже было всё далеко не идеально. Из-за травм матч пропускали Марко Верратти и Лейвин Курзава, а Анхель Ди Мария отбывал дисквалификацию за перебор жёлтых карточек. Вместо итальянского опорника на поле появился Андер Эррера, а аргентинского полузащитника заменил Пабло Сарабия. В последний момент главный тренер парижан Томас Тухель включил в состав Килиана Мбаппе, который только-только оправился от повреждения лодыжки. Правда француз не попал в стартовый состав и ждал своего появления на поле на скамейке запасных.

И «Аталанта», и «ПСЖ» ранее показывали впечатляющую по результативности статистику. Клуб из Бергамо забил 115 мячей во всех турнирах в этом сезоне, а парижане поражали ворота соперников в последних 32 матчах Лиги чемпионов, установив рекорд по продолжительности серии. Статистика говорила о том, что матч обещает быть результативным.

ПСЖ (Париж) Все о команде

Гол экс-игрока «Спартака» Пашалича и невезение Неймара

«Аталанта» очень активно начала игру, опасно пробив по воротам в исполнении Алехандро Гомеса уже на второй минуте. Но через несколько секунд бергамаски умудрились подарить «ПСЖ» убойный момент. Его не реализовал Неймар, который вышел один на один с вратарём Спортьелло и не смог переиграть его, пробив мимо ворот. «Аталанта» продолжила натиск на ворота парижан и, в целом, выглядела намного лучше в первые 20 минут. У «ПСЖ» выделялся Неймар, который больше транжирил моменты, чем реализовывал их.

На 26-й минуте активная игра «Аталанты» в атаке переросла в забитый мяч. Сапата дважды запнулся при попытках принять мяч, который всё же протолкнул на Пашалича. Экс-игрок «Спартака» не стал раздумывать и вогнал его в девятку, не оставив шанса Навасу. Парижане сразу же попытались ответить ударом Неймара, который даже не пришёлся в створ ворот.

Аталанта (Бергамо) Все о команде

Уже под конец первого тайма бразилец вновь упустил стопроцентный момент. Защитник «Аталанты» ошибся с передачей и выкатил мяч прямо в сторону Неймара, который его подкараулил, но пробил мимо пустого угла на трибуну.

В итоге первый тайм так и закончился с минимальным счётом в пользу бергамасков. Команда Гасперини смотрелась увереннее и переиграла парижан практически во всех компонентах игры.

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Два гола за три минуты

Во втором тайме «Аталанта» продолжила атаковать. Хороший момент был у защитника Берата Джимсити с левой ноги вмазал мимо пустого угла после подачи штрафного. Команды стали больше фолить и в первые 15 минут второго тайма заработали четыре жёлтые карточки (у «Аталанты» — Мартен де Рон и Дуван Сапата, у «ПСЖ» — Хуан Бернат и Андер Эррера. — Прим. «Чемпионата»).

За полчаса до конца игры Тухель выпустил на поле Килиана Мбаппе. Парижане начали больше владеть мячом, а «Аталанта» сбавила темп и села в оборону, надеясь на опасные контратаки. На 74-й минуте француз на скорости влетел в штрафную с края и мощно ударил в створ ворот. Но Спортьелло оказался на месте, надёжно сыграв в своей штрафной.

Мбаппе на этом не остановился и продолжил атаковать ворота бергамасков. На 81-й минуте француз вновь вышел один на один, перекинул голкипера, но Паломино в самоотверженном подкате успел перевести мяч на угловой. «Аталанта» окончательно села в оборону и стала играть на счёт.

Под конец второго тайма «ПСЖ» смог сравнять счёт. Неймар обработал мяч и скинул на Маркиньоса, который затолкал его в сетку.

«Аталанта» тут же пошла в атаку и потеряла мяч на чужой половине поля. Неймар убежал в контратаку, итальянцы отбились, но бразилец вновь отдал на Мбаппе, который прострелил на Шупо-Мотинга. Камерунцу осталось только подставить ногу и послать мяч в пустые ворота — 2:1.

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Парижане сумели переломить ход встречи за три минуты, устроив ремейк легендарного финала «МЮ» — «Бавария» и разрушив надежды «Аталанты» на полуфинал Лиги чемпионов. Теперь «ПСЖ» ждёт победителя матча «РБ Лейпциг» — «Атлетико», который пройдёт сегодня, 13 августа, на стадионе «Жозе Алваладе».