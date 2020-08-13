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12:44 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар забавно прервал интервью Шупо-Мотинга: запрыгнул к нему на спину

Самое забавное видео дня.

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Эрик-Максим Шупо-Мотинг — один из главных героев первого четвертьфинала Лиги чемпионов этого сезона.

Камерунец вовремя забил первый гол в ЛЧ за 6 лет, ведь он принес «ПСЖ» победу над «Аталантой» в дополнительное время и выход в полуфинал!

После матча от радости к нему на спину даже запрыгнул Неймар.

Только посмотрите, как забавно вышло:

Во время загрузки произошла ошибка.
ПСЖ (Париж)

После этого нападающий все-таки дал интервью.


Неймар — человек четвертьфинала ЛЧ между ПСЖ и «Аталантой»
Ruptly TV

«Когда я разминался, я думал, что мы не можем вот так проиграть, просто уехать ни с чем. То, что было потом, небольшая история для клуба. Мы уже выиграли четыре трофея, но этот — самый важный», — сказал Эрик-Максим.

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