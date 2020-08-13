Неймар забавно прервал интервью Шупо-Мотинга: запрыгнул к нему на спину

Камерунец вовремя забил первый гол в ЛЧ за 6 лет, ведь он принес «ПСЖ» победу над «Аталантой» в дополнительное время и выход в полуфинал!

«Когда я разминался, я думал, что мы не можем вот так проиграть, просто уехать ни с чем. То, что было потом, небольшая история для клуба. Мы уже выиграли четыре трофея, но этот — самый важный», — сказал Эрик-Максим.