Кучук в минском «Динамо» много чем недоволен: сложный соперник в Европе, с вратарями беда, «30-летний пацан» считает безграмотным

Источник: РИА "Новости"

С такой жеребьевкой главный тренер столичной команды Леонид Кучук был далек от восторга. «Нам выпал самый сложный соперник среди тех вариантов, которые могли достаться на этой стадии. Учитывая, что матч и пройдет без зрителей, не вижу никакой разницы, дома играть либо на выезде», — сказал Кучук.

Это далеко не первый случай, когда коуч остался явно недоволен происходящим. В мае он без особого удовольствия начал отвечать на вопрос журналистов — впрочем, давно знакомых с карьерой Кучука линия поведения удивить не может.

Сперва не понял тренер вопроса о подозрении на коронавирус у игрока «Динамо» Артема Сухоцкого (хотя такие вопросы не любили во всем белфутболе). На просьбу прояснить ситуацию коуч сказал: «Я тоже сдавал тест на коронавирус. И о чем это говорит? Человек набирает форму».

Потом Кучук отрывисто ответил журналисту на вопрос, что у минского «Динамо» не получилось в игре с «Витебском» (1:1): «Ну, пылесос наконец у нас перестал работать. Вот так. А так пылесос. У нас пылесос пока». Объяснить, что это вообще значит, смог только Олег Дулуб.

В июне Кучук доверил место в воротах 19-летнему Даниилу Шапко (максимально удачно — за два матча кипер так и не пропустил). Отвечая на вопрос о своем решении, тренер внезапно прошелся по вратарской школе Беларуси в целом: «Выбор по игровым качествам. Всегда минское “Динамо” славилось голкиперами. Хотя сейчас, если честно, видно, что белорусская вратарская школа потеряна. Мы просмотрели всех вратарей, чтобы вы поняли мою мысль. Вот нашли». С таким мнением согласились далеко не все — но Кучук поставил в основу российского вратаря Евгения Помазана, как только позволило трансферное окно.

А вот еще одно негативное отношение Кучука попало в тон большинству коллег. Речь о плане АБФФ ввести для клубов «вышки» обязательство выпускать на поле минимум одного игрока категории U-21. «Отношусь к этому неважно. История показывает, что произойдет падение уровня чемпионата. Я сам играл, когда включали двух молодых в состав. Хорошо, включаешь в состав футболистов 2000 года, а что ты будешь делать через год? Надо 2001. А что делать с парнем 2000 года? Ты их искусственно вводишь в состав. Ты их не должен вводить, а должен подводить и воспитывать. Чемпионат Беларуси стоит на очень хорошем уровне. Я призываю беречь этот уровень и идти дальше», — заявил тренер.

Леонид Кучук в одном из матчей. | Источник: РИА

На пресс-конференции после побед 2:0 над БАТЭ Кучук также остался не впечатлен — практически на все вопросы журналистов он отреагировал или иронично, или с непониманием.

— Раньше вы сравнивали игру команды с пылесосом. С чем вы можете ее сравнить сейчас? И что вы имели в виду тогда?

— Это не игра команды имелась в виду. Вам сказать, вы потом разнесете так, что я потом с ума сойду.

— Первая победа за 5 лет над БАТЭ. Давило ли это как-то на команду?

— За 5 лет? Все когда-нибудь случается в первый раз. Победа и победа, и что?

— Как вам дебют Шапко? Как вам его игра сегодня?

— А он уже вторую игру играет, если не заметили. А вам как? Хорошо? Мне тоже.

— Во что сегодня играл БАТЭ и за счет чего вы переиграли соперника?

— Я должен объяснять во что играло БАТЭ? Вы спросите у тренеров БАТЭ. Я увидел, что БАТЭ поменяло свою схему. Мы к этому были готовы. Настоящий профессиональный тренер должен быть готов к любой схеме и к любым взаимодействиям. А комментировать это некорректно, скажем так.

— Данило не попал в заявку. Почему?

— Так у него контракт закончился. Вы не знаете об этом? У него контракт закончился и он не захотел переподписывать и ушел из команды. Все очень просто. Я в шоке, если честно.

Отвечал Кучук и некому конкретному журналисту, чьим высказыванием явно остался недоволен. «Я услышал интересные вещи про себя. Считают, что я безграмотный тренер. Наверное. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь. И играл я против таких команд, у которых такие игроки, что я бы постеснялся бы назвать меня безграмотным тренером. Если 30-летний пацан считает, что он больше видел, чем я… Но есть стиль, есть изменения чуть-чуть — и этого хватает», — сказал коуч после тяжелой победы (1:0) над «Городеей». На свой счет эти слова принял Николай Ходасевич, хотя доказательств такой адресности нет.

Также, по информации из футбольных кругов, именно претензия Кучука стала причиной разрыва «Динамо» с коучем по физподготовке Виталием Милютиным, с которым работал еще с середины 2000-х (Милютин с тех пор расставался с шефом только на время пауз в его карьере и возвращался при первой необходимости). Говорят, что главного тренера не устроили якобы слишком высокие нагрузки на тренировках для футболистов, из-за чего они стали получать мышечные травмы.

Сам Милютин подробности не раскрыл, а теперь объявился в штабе БАТЭ — и это интересный ход. Интересно, выскажет ли Кучук свое недовольство по этому поводу?