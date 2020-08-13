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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Представлена заявка «Астаны» на Лигу чемпионов

Стала известна заявка «Астаны» на розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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Источник: Reuters

Команда Михала Билека стартует в турнире с первого квалификационного раунда. 18 августа «Астана» сыграет на выезде против «Динамо-Брест».

Астана (Нур-Султан)

В заявку команды на Лигу чемпионов вошел новичок команды — сербский защитник Урош Радакович. «Астана» арендовала игрока у чешской «Спарты».

Заявка «Астаны» на ЛЧ:

вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;.

защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;.

полузащитники: Африд Макс Эбонг Нгоме, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан, Дмитрий Шомко;.

нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.

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