В «Динамо-Брест» ответили на вопрос о переносе или отмене матча с «Астаной» в Лиге чемпионов
Белорусское «Динамо-Брест» активно готовится к предстоящему матчу с «Астаной» в Лиге чемпионов, сообщили Vesti.kz в
Белорусское «Динамо-Брест» активно готовится к предстоящему матчу с «Астаной» в Лиге чемпионов, сообщили Vesti.kz в
В Беларуси в данный момент проходят протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.
«Мы активно готовимся к матчу, — отметили в
Напомним, что «Астана» сыграет с «Динамо-Брест» на выезде. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени
Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.
Во втором раунде победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».
Алишер Абдулин