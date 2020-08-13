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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

В «Динамо-Брест» ответили на вопрос о переносе или отмене матча с «Астаной» в Лиге чемпионов

Белорусское «Динамо-Брест» активно готовится к предстоящему матчу с «Астаной» в Лиге чемпионов, сообщили Vesti.kz в пресс-службе клуба. У команды пока нет информации о переносе или отмене игры.

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В Беларуси в данный момент проходят протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.

Астана (Нур-Султан)

«Мы активно готовимся к матчу, — отметили в пресс-службе “Динамо-Брест”. — Информации о переносе поединка на нейтральное поле или отмене игры у нас нет. Да, действительно, матч состоится без зрителей. Если УЕФА примет решение о каких- либо изменениях, то непременно информирует об этом и наш клуб, и общественность».

Напомним, что «Астана» сыграет с «Динамо-Брест» на выезде. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.

Во втором раунде победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».

Алишер Абдулин  

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