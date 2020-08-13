Луческу: «Шахтеру» по силам выиграть Лигу Европы в этом сезоне

«Думаю, эта команда может выиграть турнир в этом году. “Шахтер” сейчас трудно обыграть, он исключительно организован, — цитирует Луческу Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. — Они играют по одной схеме в течение долгого времени. “Интеру” будет сложно вернуть мяч, когда “Шахтер” будет им владеть. Это будет очень интересный матч между организованностью и способностью украинского клуба контролировать игру и агрессивностью и индивидуальностью итальянской команды».