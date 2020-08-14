«Лейпциг» победил «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 13 августа. Германский «Лейпциг» обыграл испанский «Атлетико» со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
ТАСС, 13 августа. Германский «Лейпциг» обыграл испанский «Атлетико» со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
В составе победителей мячи забили Дани Ольмо (51-я минута) и Тайлер Адамс (88), для которого этот гол стал дебютным за «Лейпциг». У проигравших отличился Жоау Фелиш (70, с пенальти). Для Ольмо этот матч стал первым за клуб в еврокубках. Фелиш вышел на поле на 58-й минуте, португалец реализовал пенальти, который сам же и заработал.
«Лейпциг» проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в
«Лейпциг» стал первой вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов командой из Германии с 2011 года, помимо «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Тогда это достижение покорилось «Шальке».
«Атлетико» в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала турнира, где по итогам двух матчей уступил итальянскому «Ювентусу». В этом сезоне подопечные Диего Симеоне выбили из турнира действующего победителя — английский «Ливерпуль. Клуб из Мадрида трижды играл в финале турнира (1974, 2014, 2016) и ни разу не сумел победить в решающем матче.
В полуфинале турнира «Лейпциг» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», который в среду переиграл итальянскую «Аталанту» со счетом 2:1. В других четвертьфиналах позднее сыграют германская «Бавария» и испанская «Барселона», а также английский «Манчестер Сити» и французский «Лион».
Лига чемпионов была приостановлена в марте