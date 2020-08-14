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13:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин жестко ответил фанатам «Зенита», оправдывавшим вылет команды из ЛЧ

Журналист и блогер Василий Уткин, комментируя результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов, высказался о болельщиках «Зенита», которые оправдывали вылет петербургской команды из турнира на групповом этапе.

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«Зенит» в осенней части Лиги чемпионов занял последнее место в группе G, уступив третью строчку лиссабонской «Бенфике» по дополнительным показателям. «Лейпциг», вышедший в плей-офф с первого места, накануне завоевал путевку в полуфинал, переиграв «Атлетико». «Лион» в четвертьфинале сыграет с «Манчестер Сити».

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«Я в принципе, в самой основе не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга, и всплывает тема: “Лейпциг” и “Лион” все еще в ЛЧ. Так значит, сильная была группа, а? — написал Уткин в своем Telegram-канале. — А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? “Лейпциг”, “Лион”? Вы проиграли не им. Вы проиграли “Бенфике”. Место номер три в группе. Она вылетела из ЛЕ сразу же. А вы, проиграв “Бенфике”, отправились в жопу. Она и отделяет вас от “Лейпцига” и “Лиона”. А как вам мерить себя по “Лейпцигу” — я вам рассказывал, дзюболюбы».

«Зенит» по итогам сезона стал чемпионом России и завоевал Кубок страны.

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