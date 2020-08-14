Уткин жестко ответил фанатам «Зенита», оправдывавшим вылет команды из ЛЧ
Журналист и блогер Василий Уткин, комментируя результаты матчей
Журналист и блогер Василий Уткин, комментируя результаты матчей
«Зенит» в осенней части Лиги чемпионов занял последнее место в группе G, уступив третью строчку лиссабонской «Бенфике» по дополнительным показателям. «Лейпциг», вышедший в
«Я в принципе, в самой основе не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из
«Зенит» по итогам сезона стал чемпионом России и завоевал Кубок страны.