Уткин жестко ответил фанатам «Зенита», оправдывавшим вылет команды из ЛЧ

«Я в принципе, в самой основе не считаю такие разговоры серьезными, но всегда возникает волна из Санкт-Петербурга, и всплывает тема: “Лейпциг” и “Лион” все еще в ЛЧ. Так значит, сильная была группа, а? — написал Уткин в своем Telegram-канале. — А правда проста. К вам-то это какое отношение имеет? “Лейпциг”, “Лион”? Вы проиграли не им. Вы проиграли “Бенфике”. Место номер три в группе. Она вылетела из ЛЕ сразу же. А вы, проиграв “Бенфике”, отправились в жопу. Она и отделяет вас от “Лейпцига” и “Лиона”. А как вам мерить себя по “Лейпцигу” — я вам рассказывал, дзюболюбы».