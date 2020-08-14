«Левандовски — не Месси, “Барса” — лучшая в мире». Каталонцы уверены в победе над «Баварией»?
Как европейские гранды сыграют сегодня в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Как европейские гранды сыграют сегодня в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Из всех четвертьфинальных пар, пожалуй, только эта может претендовать на статус топовой. Дело даже не в славной истории и наводящих трепет названиях команд, а в тактических системах и подборе футболистов. Прагматичная «Бавария» с одним из лучших завершителей в мире Робертом Левандовски, сокрушившая конкурентов за титул в бундеслиге во время посткоронавирусной части сезона. И не столь удачливая в ла лиге «Барселона» с
Команды сыграют
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен — фигура обсуждаемая, причем не в самом положительном контексте. Второе место в ла лиге привело к очередным слухам о том, что Месси и компания недовольны методами этого специалиста, который до прихода в каталонский клуб не работал с топами. Победа в Лиге чемпионов эти вопросы снимет.
— Мы знаем потенциал «Баварии», — приводит слова Сетьена Marca. — Поэтому попытаемся свести к минимуму ее преимущества. Это экстраординарная команда, но и мы тоже. Думаю, что игра будет равной. Нам есть что сказать в этом матче.
Левандовски — отличный футболист, но он не находится на одном уровне с Месси. Сейчас он проводит выдающийся отрезок, но ему помогают партнеры по команде. Он хорош, но и Лео тоже: вы все видели в игре с «Наполи».
Месси выиграет предстоящий матч в одиночку? Он может помочь, но я верю в силу команды. Вы можете создавать голевые моменты, но без командной работы у Лео их было бы меньше.
Бывший полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, ныне выступающий за «Барселону», высказался в похожем самоуверенном стиле.
— «Бавария» — всегда фаворит: я играл там и чувствовал это, — приводит слова чилийца официальный сайт «Барсы». — Но она будет играть против «Барселоны» — лучшей команды в мире, поэтому матч получится равным. Если мы все сделаем правильно, то победим.
Левандовски — необыкновенный игрок, очень опасный бомбардир. Но сравнивать его с Месси сложно. Лео — инопланетянин, а Левандовски — лучший форвард в мире вместе с Луисом Суаресом.
Иногда столь лестные отзывы о Месси «Барселоне» вредят: ибо когда не получается у аргентинца, страдает вся командная игра. Не получится ли так и на этот раз?
У главного тренера мюнхенцев
— «Бавария» будет играть не против Месси, а с «Барселоной», — приводит слова Флика официальный Twitter мюнхенцев. — Конечно, он — игрок мирового класса, и мы думали о том, как справиться с ним.
У обеих команд очень качественные составы. Когда столь сильные соперники встречаются друг с другом, решающим фактором может стать удача. Но мы хотим создать ее сами.
Лучший ассистент минувшего розыгрыша бундеслиги и лидер мюнхенской раздевалки Томас Мюллер предпочел рассуждать о тактических деталях.
— На поле встретятся команды, которые любят играть во владение, — сказал немец. — Но мы будем качественно действовать и без мяча, чтобы усложнить жизнь сопернику.
Настроение в команде отличное. Оно соответствует нашей победной серии. Мы уверены в своей игре.
Кажется, у нынешней «Баварии» вообще нет слабых мест. Пожалуй, только травма правого защитника Бенжамена Павара, играющего важную роль в продвижении мяча и способного нанести дальний удар, может усложнить жизнь команде Флика. Впрочем, его позицию всегда может занять универсальный Джошуа Киммих.
Матч «Барселона» — «Бавария» — это, скорее, не противостояние Месси и Левандовски, а дуэль Сетьена и Флика. Один может окончательно закопать свою карьеру в каталонском клубе, а другой — укрепить статус прогрессивного специалиста. Командная работа и определит исход столь статусного матча.