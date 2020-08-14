Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Ахмат
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
11
Футбол. Премьер-лига
18:00
Арсенал Т
Уфа
23
Футбол. Премьер-лига
15.08
Динамо
Ротор
Футбол. Премьер-лига
15.08
Рубин
Урал
Футбол. Премьер-лига
15.08
ЦСКА
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
19:13 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистов и тренеров «Кайрата» проверили на коронавирус перед стартом Лиги Европы

Футболисты, тренеры и сотрудники «Кайрата» сдали тесты на коронавирус, сообщает «Гол емес».

Наверх

Результаты у всех оказались отрицательными. Алматинцы готовятся к старту в Лиге Европы — 27 августа «Кайрат» в рамках первого раунда примет дома армянский «Ноа».

Победители пар в квалификации ЛЕ будут определяться по итогам одной игры. В случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

Даурен Елеусинов прошел взвешивание перед боем с мексиканцем за титул WBC в весе Головкина
«Спартак» без Тедеско одержал первую победу в чемпионате России
Гол Нобоа спас «Сочи» от поражения в матче против «Химок»
Веретенников будет исполнять обязанности Слуцкого в «Рубине»
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
«Уфа» и «Арсенал» забили пять голов в матче чемпионата России
Transfermarkt признал Карпина лучшим тренером прошлого сезона
ПСЖ оштрафован по итогам матча Лиги чемпионов с «Аталантой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь