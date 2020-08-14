Футболистов и тренеров «Кайрата» проверили на коронавирус перед стартом Лиги Европы

Результаты у всех оказались отрицательными. Алматинцы готовятся к старту в Лиге Европы — 27 августа «Кайрат» в рамках первого раунда примет дома армянский «Ноа».

Победители пар в квалификации ЛЕ будут определяться по итогам одной игры. В случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.