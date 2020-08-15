«Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

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В составе победителей забитыми мячами отметились Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты), Иван Перишич (22), Серж Гнабри (28), Йозуа Киммих (63), Роберт Левандовский (82) и Филиппе Коутиньо (85, 89). У проигравших отличился Луис Суарес (57), а на седьмой минуте матча защитник мюнхенской команды Давид Алаба отправил мяч в свои ворота. «Барселона» впервые в истории пропустила восемь голов в матче главного еврокубкового турнира, ранее худшим результатом было поражение от испанской «Валенсии» со счетом 2:6 в 1962 году, клуб в шестой раз в своей истории пропустил восемь или более мячей.

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«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 года, тогда клуб уступил «Севилье» в Кубке Испании со счетом 0:8. «Бавария» стала первой командой, которая забила восемь голов в плей-офф Лиги чемпионов. К 31-й минуте матча каталонский клуб пропустил четыре мяча, хуже команда начинала в 1951 году, когда пропустила от мадридского «Реала» четыре гола за 29 минут. Каталонский клуб в текущем сезоне лишился шансов на трофей, в предыдущий раз «Барселона» осталась без титулов по итогам сезона-2007/08.

Мюллер провел 113-й матч в Лиге чемпионов и стал лидером по этому показателю среди немецких футболистов. Средний возраст стартового состава испанской команды составил 29 лет и 329 дней, клуб выставил самый возрастной состав в Лиге чемпионов в своей истории. Мюллер забил пять голов в матчах против «Барселоны» в турнире, немец лидирует по этому показателю вместе с украинцем Андреем Шевченко. Левандовский стал первым игроком в истории «Баварии», который забивал в восьми матчах еврокубков подряд.

Команды провели девятый очный матч в Лиге чемпионов, клуб из Германии в шестой раз отпраздновал победу, дважды выигрывала «Барселона», еще один матч завершился вничью. Клубы во второй раз встретились в четвертьфинале турнира, в сезоне-2008/09 «Барселона» по итогам двухматчевого противостояния переиграла клуб из Мюнхена со счетом 5:1 и вышла в полуфинал. В предыдущий раз клубы играли друг с другом в сезоне-2014/15, тогда в полуфинале Лиги чемпионов по итогам двух матчей «Барселона» победила со счетом 5:3.

Лига чемпионов 2019/2020 1/4 финала, 15.08.2020, 22:00 Манчестер Сити - Лион -

В полуфинале «Бавария» встретится с победителем матча между английским «Манчестер Сити» и французским «Лионом». В другом полуфинале сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и германский «Лейпциг». «Бавария» является пятикратным победителем турнира, в финале турнира клуб последний раз играл в 2013 году. На счету «Барселоны» также пять побед в турнире, в прошлом сезоне команда дошла до полуфинала. Впервые с 1956 года в полуфинале Лиги чемпионов будет три главных тренера из одной страны: немцы Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Томас Тухель (ПСЖ) и Юлиан Нагельсман («Лейпциг»). Впервые с 2006 года в полуфинальных матчах турнира не примут участие Лионель Месси или Криштиану Роналду.