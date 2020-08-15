Защитник Барселоны заявил о «достигшем дна» клубе

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«Я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна», — сказал он.

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Пике отметил, что самое подходящее слово для прошедшей игры — «позор». «Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения», — резюмировал футболист.