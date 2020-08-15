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16Эта «Барса» сломалась, несите новую: «Бавария» разгромила каталонцев 8:2
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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Защитник Барселоны заявил о «достигшем дна» клубе

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгром от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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«Я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна», — сказал он.

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Пике отметил, что самое подходящее слово для прошедшей игры — «позор». «Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения», — резюмировал футболист.

В ночь на 15 августа немецкий клуб обыграл испанцев в четвертьфинале ЛЧ со счетом 8:2. Каталонский клуб покинул турнир. Впервые с 2014 года сине-гранатовые остались без трофеев. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка Испании.

Барселона
2:8
Первый тайм: 1:4
Бавария
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