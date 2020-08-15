Защитник Барселоны заявил о «достигшем дна» клубе
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгром от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгром от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Я готов уйти, если нужна новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти в этом случае, потому что мы достигли дна», — сказал он.
Пике отметил, что самое подходящее слово для прошедшей игры — «позор». «Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна реакция, необходимы изменения», — резюмировал футболист.
В ночь на 15 августа немецкий клуб обыграл испанцев в четвертьфинале ЛЧ со счетом 8:2. Каталонский клуб покинул турнир. Впервые с 2014 года