Конец эпохи Месси и Роналду. Лео и Криштиану одинаково несчастны

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Последний раз полуфиналы Лиги чемпионов проходили без Лионеля Месси и Криштиану Роналду в 2006-м. Четырнадцать лет назад, а это средний срок насыщенной профессиональной карьеры. За это время аргентинец и португалец превратили футбол в арену вечного соперничества, переписав книгу самых великих рекордов, а также коллекционируя «Золотые бутсы» и «Золотые мячи».

Первый из этих призов в завершающемся сезоне достался Чиро Иммобиле. Второй — от France Football — не будут вручать из-за пандемии COVID-19. Но и без того очевидно, что в этот раз и Месси, и Роналду остались бы без привычной награды, хотя с точки зрения статистики оба провели невероятный сезон. Лео установил рекорд ла лиги, отдав 21 результативную передачу. Криштиану с 37 голами показал лучшую сезонную результативность в истории «Ювентуса».

Но что на выходе? «Барселона» впервые с 2008-го завершила соревновательный год без трофеев. «Ювентус», хоть и выиграл девятое кряду скудетто, закончил чемпионат Италии с худшими показателями за время доминирования в серии А. При этом «Старая синьора» бесславно проиграла другие национальные трофеи, а лигочемпионские кампании сине-гранатовых и черно-белых оборвались уже в четвертьфинале. И гостевой гол «Лиона» при равном количестве забитых мячей оставил на сердце Роналду такой же рубец, как беспощадная «Бавария» у Месси, потерпевшего самое крупное поражение в карьере.

Наверное, кто-то посчитает это совпадением или даже недоразумением, но все-таки эра двух гениальных мастеров клонится к закату. И дело даже не во времени, которое не щадит никого, потому что на четвертом десятке Криштиану и Лео по-прежнему хороши. Проблема в их командах, которые вступили в эпоху перемен. В этом процессе нет ничего страшного. Даже наоборот. Однако у двух самых ярких мастеров этого века остается не так много времени, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов.

«Барсе», которая обязана уволить Кике Сетьена, требуется глобальная перестройка. Однако у каталонцев, тратящих на зарплаты футболистов больше всех в мире, на перемены нет денег. А череда скандалов отпугивает от клуба тренеров, включая Хави. Он решил продолжить работу в Катаре и дождаться выборов президента. Хотя никто сейчас не ответит на вопрос: станет ли легендарный в прошлом полузащитник таким же наставником, как Зинедин Зидан для «Реала»?

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По большому счету, тот же вопрос можно задать и о будущем Андреа Пирло. Легендарного игрока, который после увольнения Маурицио Сарри возглавил «Ювентус» после десяти дней работы с молодежной командой туринцев. Это Зидану повезло получить в свое распоряжение находящийся в расцвете сил звездный и сбалансированный состав, тогда как Пирло и пока неизвестному потенциальному наставнику «Барсы» придется начинать работу в эпоху перемен.

Бесспорно, с такими помощниками, как Месси и Роналду, добиться результата будет проще. Но лишь на бумаге, потому что пока непонятно, какой будет свита двух королей. «Юве» тоже нужно перекраивать состав. При всей гениальности Криштиану ненормально наблюдать за тем, как 35-летний португалец чуть ли не в одиночку пытается вытянуть матч с «Лионом» и за два сезона забивает абсолютно все мячи команды в плей-офф чемпионской лиги. Ненормально и то, что «Барса» полностью зависима от Месси, и, если у него не идет игра, обречена на провал.

В лучшие годы рядом с Лео играли Иньеста и Хави, а Бускетс был молод и свеж. Криштиану был столь же хорош, как окружавшие его Скоулз, Руни, Модрич и Бензема. Звезды в созвездиях. Ни «Юве», ни «Барса» к таковым сейчас не относятся. Их отставание от «Ливерпуля» и «Баварии» только увеличивается, хотя никто в этих блестящих командах современности не может сравниться с Роналду и Месси по уровню индивидуального мастерства и достижений. Даже лучший центрфорвард современности Левандовски. Но их команды на пике, а в «ПСЖ» Неймар решил напомнить, кого несколько лет назад называли следующим королем. Возможно, бразилец повзрослел. А, может быть, почувствовал, что тени футбольных гигантов уже не закрывают весь мир.

Они не колоссы на глиняных ногах, и еще пару лет Лео и Криштиану повоюют, подарив нам возможность продолжать восхищаться их игрой. Однако время их тотального доминирования уходит в прошлое. Когда-то это должно было произойти.