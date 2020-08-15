«Самая черная страница в истории «Барсы». СМИ — о 2:8 от «Баварии»

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Sport (Каталония): «Барса» — посмешище

«Бавария» обнажила все печально известные проблемы «Барселоны». Никакой игры, никакой воли, никакого достоинства. Самое унизительное поражение в новейшей истории «Барселоны» заставляет задуматься о будущем команды и Кике Сетьена.

«Бавария» выглядела командой, а «Барселона» была целиком разобрана. Матч длился всего несколько минут, когда сине-гранатовые сумели сравнять счет после гола Мюллера. Но тот забитый мяч оказался просто миражом. «Бавария» уничтожила «Барсу», превратила ее во второсортную команду. Она просто высмеяла каталонцев и выставила на публичный суд все ее недостатки. «Барселона» написала самую черную страницу своей истории.

Счет красноречив: «Барса» пропустила восемь мячей впервые в еврокубковой истории. Это настоящее Ватерлоо для каталонской команды. Она потоплена.

Marca (Испания): «Беспрецедентное унижение»

«Барса» получила самый сокрушительный удар в истории своих матчей в Европе. Теперь у нее появилось свободное время — на то, чтобы подумать, оценить состав, проверить кошелек. Штат «Барселоны» нуждается в срочных изменениях. И речь тут не столько о футболистах и тренерах, сколько о верхушке клуба.

Трудно объяснить выбор главного тренера, многих новичков. Сложно понять некоторые трансферные ходы — например, обмен 24-летнего Артура на 30-летнего Пьянича. Вопросов очень много.

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В предыдущем раунде «Барселона» прошла «Наполи», но в четвертьфинале ее ждала не просто «Бавария», а одна из лучших мюнхенских команд последних лет. При этом на матч с немцами «Барса» пошла ва-банк — от этой игры зависело, провалят ли сине-гранатовые сезон. «Барселона» долго играла с огнем, доверяя только гениальности Месси, и план дал сбой.

«Бавария» провела отличный матч. Показательно, что последние два точных удара нанес по «Барселоне» ее же игрок, арендованный мюнхенцами — Коутинью за 15 минут отдал голевую передачу и оформил дубль.

Этот матч — сигнал всей «Барселоне». «Бавария», возможно, завершила главу истории каталонского клуба. Теперь «Барса» нуждается в подтяжке лица. Хуже всего, что у нее мало времени — сентябрь не за горами.

AS (Испания): «Барса» побывала в аду

Казалось, трудно превзойти унижение «Энфилда» и упасть ниже. Но, судя по всему, нет никаких днищ, которые эта команда не может пробить. Если в Ливерпуле катастрофа произошла после победы 3:0 в первом матче и более чем достойной игры на «Камп Ноу», то крах в Лиссабоне остался без обнадеживающей прелюдии.

Беспорядок в обороне «Барселоны» был таким, что уже через полчаса счет стал 1:4. Исход был ясен уже к тому моменту, но игра угрожала перерасти в нечто страшное. Опасения оправдались.

Сложно рассуждать об уроках, которые «Барселона» может извлечь из этого избиения. Их нужно извлекать из каждого поражения, но будут ли они полезны? Учитывая, что до сих пор все предыдущие звоночки оставались без ответа. И Бартомеу, и его люди после Рима и Ливерпуля продолжали спокойно работать, думая, что эти поражения их не касаются.

Но нужно понимать: причины краха «Барселоны» не в германском доминировании, а в ее собственной некомпетентности.

Bild (Германия): «Победа века»

Это деклассирование, раздробление, унижение, демонстрация власти! Уже через 31 минуту после начала матча счет стал 4:1. С «Барселоной» случалось разное в Лиге чемпионов, но еще НИКОГДА она не пропускала четыре мяча до перерыва! И.

никогда в элитном еврокубке сине-гранатовые не пропускали даже пять голов в одном матче. Это история!

Мюнхенская машина безжалостна — в ее активе теперь 19 побед подряд, а беспроигрышная серия длится 28 матчей. Это невероятно! «Бавария» выходит в двенадцатый полуфинал Лиги чемпионов, только «Реал» был там чаще. Курс на трофейный хет-трик!

Хорошая примета для баварцев: они всегда побеждали в турнире, когда выбивали «Барселону» в плей-офф еврокубка,(Кубок УЕФА-1996, Лига чемпионов-2013). И впервые с 2013 года в финале снова могут сыграть две команды из бундеслиги.