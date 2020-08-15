Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:30
Динамо
Ротор
Футбол. Премьер-лига
15:30
Рубин
Урал
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Зенит
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Лион
Все события
Фоторепортажи
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Появилось фото Месси и тер Штегена в раздевалке в перерыве матча «Барселона» — «Бавария»

Журналист Хавьер Ланца опубликовал фотографию раздевалки «Барселоны» в перерыве матча с «Баварией в Лиге чемпионов.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На фото изображён нападающий Лионель Месси и голкипер Марк-Андре тер Штеген. Напомним, на перерыв команды ушли при счёте 4:1 в пользу «Баварии».

Читайте также
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

В матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота. С 21-й по 31-ю минуты мюнхенцы оформили три гола в ворота сине-гранатовых. Мячи на счету Ивана Перишича, Сержа Гнабри и Мюллера, который оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 4:1.

Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочерёдно ворота тер Штегена поразили Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филиппе Коутиньо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
2:8
Первый тайм: 1:4
Бавария
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Конец эпохи Месси и Роналду. Лео и Криштиану одинаково несчастны
«Локомотив» и «Краснодар» сыграют во втором туре РПЛ
«Самая черная страница в истории. СМИ — о 2:8 от «Баварии»
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
Овечкина прорвало — русский забивает, но «Вашингтон» проигрывает
Бывший президент «Барселоны» обвинил нынешнего в трусости
Футболист отказался играть за сборную Белоруссии из-за Лукашенко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь