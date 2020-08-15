Появилось фото Месси и тер Штегена в раздевалке в перерыве матча «Барселона» — «Бавария»
Журналист Хавьер Ланца опубликовал фотографию раздевалки «Барселоны» в перерыве матча с «Баварией в Лиге чемпионов.
Журналист Хавьер Ланца опубликовал фотографию раздевалки «Барселоны» в перерыве матча с «Баварией в Лиге чемпионов.
На фото изображён нападающий Лионель Месси и голкипер
В матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» номинальные гости разгромили противника со счётом 8:2. Первый гол во встрече забил Томас Мюллер уже на 4-й минуте. Спустя три минуты Давид Алаба неудачно попытался выбить мяч из штрафной, срезав снаряд в свои ворота. С 21-й по 31-ю минуты мюнхенцы оформили три гола в ворота
Второй тайм «Барселона» начала активно и отыграла один мяч — отличился Луис Суарес. Но потом забивала только «Бавария»: поочерёдно ворота тер Штегена поразили Йозуа Киммих, Роберт Левандовски и дубль оформил Филиппе Коутиньо.