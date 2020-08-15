COPE: Месси решил уйти из «Барселоны» после разгрома от «Баварии»

По информации источника, 33-летний аргентинец окончательно разочарован в системе управления клубом и не собирается продлевать контракт, действующий до конца июня 2021 года. Сообщается, что Месси может остаться в «Барселоне» только в случае серьезных изменений в руководстве и абсолютной реструктуризации клуба.