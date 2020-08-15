L’Equipe поставил Сетьену единицу за разгром от «Баварии». Такую оценку впервые получил тренер

Единственный футболист «сине-гранатовых», получивший балл выше «3» — Луис Суарес, забивший гол в ворота мюнхенцев, у него «4». Остальные футболисты каталонской команды заработали «2» и «3», средняя оценка — 2,7. Работу главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена журналисты оценили в самый низкий балл, «1». Журналист Мохаммед Али отметил, что это первый случай в истории, когда L’Equipe поставил низшую оценку тренеру.