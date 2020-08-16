Текущие события
Футбол. Еврокубки
15.08
Манчестер Сити
Лион
13
Футбол. Премьер-лига
15.08
Ростов
Зенит
02
Футбол. Премьер-лига
15.08
Локомотив
Краснодар
10
Футбол. Премьер-лига
15.08
ЦСКА
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
15.08
Динамо
Ротор
00
Футбол. Премьер-лига
15.08
Рубин
Урал
11
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
Все события
Фоторепортажи
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
16Эта «Барса» сломалась, несите новую: «Бавария» разгромила каталонцев 8:2
00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Лиону».

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Олимпик (Лион)

Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счёт. «Лион» начал атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне подобрал мяч и пробил точно в ближний угол ворот.

На 69-й минуте хавбек «Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. Рахим Стерлинг оценил позицию партнёров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу.

На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел «Лион» вперёд. Какере с центра поля отдал передачу вперёд, Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота. Спустя семь минут Дембеле оформил дубль.

Манчестер Сити (Манчестер)

В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией», которая в ¼ финала разгромила «Барселону» (8:2).

Читайте также
Манчестер Сити
1:3
Первый тайм: 0:1
Лион
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Лион» творит историю. Французы выбили из ЛЧ очередного фаворита
Миранчук в порядке. Исполнил шедевр, «Локо» победил «Краснодар»
У ЦСКА новый бомбардир. До этого сезона Кучаев не забивал в РПЛ
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
Вместо Дзюбы забил Ловрен. «Зенит» вытащил тяжелейший матч
Логотип новый, игра — нет. «Динамо» поделило очки с новичком РПЛ
Рой Джонс показал видео с тренировки и восхитил фанатов ударами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь