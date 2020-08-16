Соперники «Зенита» — в полуфинале ЛЧ. Этим можно гордиться?

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Еще неделю назад петербургский комментатор Геннадий Орлов отметил в эфире «Радио Зенит», что в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Лейпциг» и «Лион» — экс-соперники сине-бело-голубых. «Все говорили, что у “Зенита” слабая группа. Помните этот расхожий штамп? — сказал Орлов. — Он особенно был распространен среди московских коллег».

Прошла неделя, «Лейпциг» и «Лион» сотворили по крупной сенсации и выбили из турнира двух фаворитов — «Атлетико» и «Манчестер Сити». Сразу после окончания последнего четвертьфинала в соцсетях снова заполыхало. Даже сам «Зенит» не удержался от соблазна и опубликовал в Twitter фото Орлова с явным намеком.

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«Лиону» и «Лейпцигу» — респект. Они прорвались туда, где их мало кто ожидал увидеть. Особенно впечатляет успех французов — середняк лиги 1 прошел «Ювентус» и «Манчестер Сити», хотя в конце прошлого года лидер «Лиона» Депай порвал крестообразные связки колена, а с новым главным тренером Руди Гарсией открыто воевали болельщики. Прорыв «Лейпцига» чуть менее сенсационен, но для массового болельщика — наоборот, ведь это новое имя в элитном футболе.

Экс-противникам «Зенита» — браво. Вопрос в другом: зачем дискутировать на тему того, была у петербуржцев слабая группа или нет? Это же неуместно.

Мы все помним жеребьевку. После нее говорили, что «Зениту» повезло с соперниками. Вплоть до перерыва заключительного матча группы с «Бенфикой» все складывалось хорошо: чемпион России выходил в плей-офф еврокубка. Но затем «Зенит» провел худший тайм в сезоне, а в параллельной встрече «Лион» и «Лейпциг» зафиксировали ничью — она отбросила невскую команду на дно таблицы. Результат — печальный, обидный, разочаровывающий. Но ни он, ни даже его оттенок не поменяется после выхода соперников в полуфинал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8DRG4ztFChQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» провалил Лигу чемпионов. Это очевидный итог, признанный руководством. Все, что происходит после окончания группового этапа, не влияет на оценку выступлений сине-бело-голубых.

Нельзя оценивать и силу соперников по чужим матчам спустя восемь месяцев. Это огромный срок. Фактически сейчас уже другой сезон, ведь коронавирус разделил его на две части.

Как можно сравнивать уровень команд почти годичной давности по их другим матчам, в которых соперники еще и в разной форме? Я убежден, что «Лейпцигу» и «Лиону» помогли графики их чемпионатов. Бундеслига завершилась еще в июне, а лига 1 и не возобновлялась. В полуфиналах — только клубы из Германии и Франции. Они банально выглядели свежее оппонентов.

Это совсем другие «Лейпциг» и «Лион». В сезоне-2011/12 «Челси» ужасно играл на групповом этапе, был третьим за тур до конца, а затем едва не вылетел в 1/8 финала. Но победил в Лиге чемпионов. Сомневаюсь, что «Валенсия» и «Наполи», которых остановил «Челси», гордились собой после финала.

«Зенит» уступил будущим полуфиналистам. Это неоспоримый факт, но нужно осознавать, что важнее: «уступил» или «будущим полуфиналистам».