«Кайрат» вынудил «Астану» выбрать новое место для домашних матчей в еврокубках

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Напомним, что на первый отборочный раунд Лиги чемпионов команда заявила домашним стадионом Центральный стадион Алматы, который является домашним для «Кайрата». Но по итогам жеребьевки столичные футболисты на этой стадии сыграют с «Динамо-Брест» на выезде.

На второй же отборочный раунд еврокубков «Астана» заявила Центральный стадион города Костаная — домашнюю арену «Тобола».

Сообщается, что «Кайрат» не разрешил действующему чемпиону сыграть у себя дома во втором раунде.

Напомним, что стартовый матч Лиги чемпионов против «Динамо-Брест» «Астана» проведет в ночь с 18 на 19 августа. Победитель выйдет во второй раунд турнира, а проигравший — во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Столичный клуб не может проводить домашние матчи на своей арене, так как работы по укладке нового газона на «Астана Арене» в Нур-Султане, которые должны были завершиться до старта сезона КПЛ, до сих пор не закончены.