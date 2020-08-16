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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» вынудил «Астану» выбрать новое место для домашних матчей в еврокубках

ФК «Астана» определился с местом проведения домашнего матча во втором квалификационном раунде еврокубков, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Напомним, что на первый отборочный раунд Лиги чемпионов команда заявила домашним стадионом Центральный стадион Алматы, который является домашним для «Кайрата». Но по итогам жеребьевки столичные футболисты на этой стадии сыграют с «Динамо-Брест» на выезде.

На второй же отборочный раунд еврокубков «Астана» заявила Центральный стадион города Костаная — домашнюю арену «Тобола».

Сообщается, что «Кайрат» не разрешил действующему чемпиону сыграть у себя дома во втором раунде.

Напомним, что стартовый матч Лиги чемпионов против «Динамо-Брест» «Астана» проведет в ночь с 18 на 19 августа. Победитель выйдет во второй раунд турнира, а проигравший — во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Столичный клуб не может проводить домашние матчи на своей арене, так как работы по укладке нового газона на «Астана Арене» в Нур-Султане, которые должны были завершиться до старта сезона КПЛ, до сих пор не закончены.

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