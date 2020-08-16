Выход у Гвардиолы только один. Звать Месси
Лига чемпионов остаётся для «Сити» заколдованным турниром.
Лига чемпионов остаётся для «Сити» заколдованным турниром.
В отличие от Абрамовича, который на 9-й год владения «Челси»
«Горожане» дебютировали в Лиге чемпионов еще в сезоне-2011/2012. На свой первый матч 14 сентября 2011 года (домашняя игра с «Наполи» — 1:1) «Сити» вышел таким составом: Харт — Коларов, Компани, Лескотт, Сабалета — Барри, Туре — Насри, Сильва — Джеко, Агуэро.
Получается, Давид Сильва единственный, кто пережил эти 9 лет и вчера сыграл против «Лиона». Но и он этим летом уходит — в «Лацио» — так и не дождавшись триумфа. Остаётся только Кун Агуэро, пропустивший последние матчи
Не получалось в Лиге чемпионов у Манчини, не получалось у Пеллегрини. Хотя при чилийском Инженере «Сити» добился максимума — полуфинала-2016. Где проиграл будущему победителю — «Реалу» — за счет единственного автогола Фернандо. Зинедин Зидан отправился к своей первой большой тренерской победе…
Казалось, получится у Гвардиолы. Но Лига чемпионов для Пепа после «Барселоны», словно заговоренная. Ни с «Баварией», ни с «Сити» он не смог выйти даже в финал.
Четыре сезоне в Англии — четыре лигочемпионских фиаско. И ведь не сказать, что соперники были топами или не по зубам.
2017 год. «Монако» с 18-летним Мбаппе при общем равенстве мячей (6:6) прошел в четвертьфинал за счет лучшей результативности на чужом поле — 3:5 и 3:1.
2018 год. Единственное безвопросное поражение «Сити» при Гвардиоле в
2019. Та же история, что и с «Монако» — «Тоттенхэм» в четвертьфинале был лучше только за счет того, что больше соперника забил в гостях — 1:0 и 3:4.
И вот теперь «Лион». 7-я команда Франции.
Вчера в концовке матча на Пепа было жалко смотреть. Он только что не плакал. Падал на колени, рвал траву на бровке, крутился волчком, апеллировал к судьям. Готов был ликовать, когда Стерлинг при счете 1:2 оказался с мячом в двух метрах от пустых ворот, но тут же хватался за голову: «Как?!».
Похоже, он и сам уже не знает, что еще ему нужно сделать, чтобы выиграть этот треклятый турнир. Вчера сыграл, выпустив в основе трех своих, если так можно выразиться, самых оборонительных игроков — Лапорт, Гарсия, Фернандиньо (c «Реалом» Гарсия остался в запасе), но и это не помогло (а теперь за такой выбор Пепу прилетает от критиков; Крис Уоддл: «Гвардиола должен поднять руки вверх и сказать: “Я виноват”. Он
Остается только догадываться, каких сил ему стоит из года в год переживать все эти разговоры и претензии: «Да он без “Барселоны” и “тики-таки” ничего не может!».
И это тренер, который выиграл с «Баварией» 7 трофеев и с «Сити» еще 8.
Величайший.
Но в Лиге чемпионов вот уже 10 лет без побед.
Английские газеты пишут — этим летом Гвардиола получит еще 300 миллионов на трансферы. И он точно знает, что ему нужно — еще до матча с «Реалом» говорил: «Если “Ман Сити” хочет выиграть ЛЧ, мы должны улучшать игру в защите». Уже куплен Аке, «Сити» готов раскошелиться на Кулибали, ищет одного крайнего защитника…
Но поможет ли? Если это действительно гештальт или
Роман Вагин