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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Матч «Астаны» в Лиге чемпионов покажут в Казахстане в прямом эфире

Телеканал QazSport покажет в прямом эфире матч первого раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и белорусским «Динамо-Брест», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

Астана (Нур-Султан)

Накануне «Астана» вылетела в Беларусь, где продолжаются массовые протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.

Во втором раунде ЛЧ победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».

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