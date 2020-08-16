Матч «Астаны» в Лиге чемпионов покажут в Казахстане в прямом эфире
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире матч первого раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и белорусским «Динамо-Брест», сообщает KazFootball.kz.
Телеканал QazSport покажет в прямом эфире матч первого раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и белорусским «Динамо-Брест», сообщает KazFootball.kz.
Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени
Накануне «Астана» вылетела в Беларусь, где продолжаются массовые протесты. Митингующие не согласны с результатами выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.
Во втором раунде ЛЧ победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».