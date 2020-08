«Эй, притормози-ка, умник!» После казуса в ЛЧ Стерлинг стал объектом насмешек в сети

To be willing — хотеть сделать что-то

Alongside — наряду с

Apparently — явно, очевидно

I’d hate to be — не хотел бы я быть

«Не хотел бы я сейчас быть фанатом “Барселоны”».



I’d hate to be (дословно — «я бы ненавидел быть») — не хотел бы я быть. Эта фраза используется в английском очень часто. Например, можно сказать I’d hate to be a doctor during this COVID-19 outbreak — «Не хотел бы я быть доктором во время этой вспышки ковида».



Сочетание 8:2 (eight-two) по звучанию очень похоже на hate to.