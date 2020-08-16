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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эй, притормози-ка, умник!» После казуса в ЛЧ Стерлинг стал объектом насмешек в сети

Stunner, 8:2 и другие моменты Лиги чемпионов — в иностранных соцсетях.

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Свершилось — несмотря на отчаянное положение с коронавирусом во всём мире, Лига чемпионов вернулась (пусть и на пустые стадионы). А болельщики из онлайн-школы английского Skyeng вернулись на боевую вахту, чтобы просматривать иностранные соцсети и находить для вас самые интересные выражения — про футбол и не только.

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To be willing — хотеть сделать что-то 

Есть ли жизнь после «Ювентуса»? Высказывалось немало предположений о дальнейшей судьбе Криштиану. В частности, в них фигурировали «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». А теперь появилась информация, что Жорже Мендеш, его агент, предложил Роналду «Барсе».

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«Новый вызов впереди. Жорже Мендеш предложил Криштиану нескольким клубам, включая “Барселону”. Бывший игрок Мадрида может захотеть принять этот вызов в своей карьере».

Alongside — наряду с 

Этот неловкий момент: Артуро Видаль впервые вышел на поле в составе «Барсы», чтобы сыграть против своей бывшей команды, «Баварии». Перед матчем Видаль дал пресс-конференцию и рассказал, каково это — играть против своих товарищей. Знал бы он, как закончится схватка с баварцами!

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«Видаль: “Хотя Левандовски лучший бомбардир, наряду с Луисом Суаресом, невозможно сравнивать его с Лео. Лео — с другой планеты”».

Apparently — явно, очевидно

Бавария (Мюнхен)

Знал бы Видаль, что его ждёт, когда называл «Барселону» «лучшей командой в мире»! Кто мог предположить, что матч «Барселоны» с «Баварией» закончится со счётом 8:2?! Правильно, никто. Разгромное поражение «Барсы» породило кучу шуток, основанных на игре слов.

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Барселона (Барселона)

«Очевидно, фанаты “Барселоны” не завтракают сегодня утром, потому что вчера они объелись».

«Объедаться» по-английски звучит как «to eat too much» (есть слишком много).

8:2 созвучно и словам ate too («съели слишком много»).

I’d hate to be — не хотел бы я быть

Шутку про объевшихся болельщиков «Барсы» в «Твиттере» не повторил только ленивый. Но некоторые пошли дальше и придумали каламбур пооригинальнее.

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«Не хотел бы я сейчас быть фанатом “Барселоны”».

I’d hate to be (дословно — «я бы ненавидел быть») — не хотел бы я быть. Эта фраза используется в английском очень часто. Например, можно сказать I’d hate to be a doctor during this COVID-19 outbreak — «Не хотел бы я быть доктором во время этой вспышки ковида».

Сочетание 8:2 (eight-two) по звучанию очень похоже на hate to.

L — проигрыш, потеря

Рафаэль Варан допустил две критические ошибки, буквально подарив оба гола «Манчестер Сити» в матче с мадридским «Реалом». Это окончательно похоронило шансы Мадрида продвинуться вперед. Конечно, Рафаэлю пришлось взять на себя ответственность за этот провал: «Это мой проигрыш, должен признать» — сказал он. А что толку, Рафаэль, а что толку. В соцсетях немедленно появились фотографии Варана с гигантским L — так в переписке обозначают слово loss, то есть «потеря» или «проигрыш».

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«Варан доставил проигрыш Мадриду — из рук в руки.

Варан раздаёт голы просто прикола ради. Бесплатные голы налево и направо!».

Stunner — впечатляющий гол

ПСЖ (Париж)

То, что сделал Эрик-Максим Шупо-Мотинг в матче «Пари Сен-Жермен» против «Аталанты», иначе как stunner и не назвать. Stunner — это от прилагательного stunning — «ошеломительный, потрясающий». Полузащитник вышел в самом конце матча, поспособствовал первому голу и через 149 секунд после этого забил на третьей добавленной минуте, принеся неожиданную победу «ПСЖ». А ведь команда была в полушаге от вылета! Но два гола за три минуты спасли французов.

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«Максим Шупо-Мотинг стал героем “ПСЖ” после неожиданного гола».

Egghead — умник, «яйцеголовый»

Манчестер Сити (Манчестер)

Ещё один неожиданный поворот — победа «Лиона» в матче с «Манчестер Сити». И немалую роль в этом сыграла роковая ошибка Рахима Cтерлинга. Как вообще можно было так промахнуться? Неудивительно, что теперь многие сомневаются, а понимает ли он вообще суть игры?

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«Пеп: Итак, мы хотим забить мяч в открытые ворота. Это значит, что мы забьём гол, а это хорошо».

Олимпик (Лион)

Стерлинг: Эй, эй, притормози-ка, умник.

На сегодня всё, но мы совсем скоро вернёмся с обзором соцсетей после финала. Смотрите футбол, читайте соцсети и прокачивайте свой английский!

София Михайлова

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