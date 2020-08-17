«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы
ТАСС, 16 августа. Испанский футбольный клуб «Севилья» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в полуфинале Лиги Европы. Матч прошел в Кёльне.м.
ТАСС, 16 августа. Испанский футбольный клуб «Севилья» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в полуфинале Лиги Европы. Матч прошел в Кёльне.м.
В составе победителей мячи забили Сусо (26-я минута) и Люк де Йонг (78). У проигравших отличился Бруно Фернандеш (9, с пенальти). «Манчестер Юнайтед» реализовал 22-й пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди команд пяти ведущих европейских лиг.
В финале испанский клуб сыграет с победителем матча между итальянским «Интером» и украинским «Шахтером», который пройдет в понедельник. Финальная встреча состоится 21 августа.
«Севилья» выигрывала Лигу Европы пять раз, что является лучшим результатом в истории турнира. «Манчестер Юнайтед» однажды становился победителем второго по значимости еврокубка.
Лига Европы была приостановлена в марте