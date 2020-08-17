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00:18 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы

ТАСС, 16 августа. Испанский футбольный клуб «Севилья» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в полуфинале Лиги Европы. Матч прошел в Кёльне.м.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Сусо (26-я минута) и Люк де Йонг (78). У проигравших отличился Бруно Фернандеш (9, с пенальти). «Манчестер Юнайтед» реализовал 22-й пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди команд пяти ведущих европейских лиг.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

В финале испанский клуб сыграет с победителем матча между итальянским «Интером» и украинским «Шахтером», который пройдет в понедельник. Финальная встреча состоится 21 августа.

«Севилья» выигрывала Лигу Европы пять раз, что является лучшим результатом в истории турнира. «Манчестер Юнайтед» однажды становился победителем второго по значимости еврокубка.

Севилья (Севилья)

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Финал турнира пройдет 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.

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Первый тайм: 1:1
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