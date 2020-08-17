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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» прибыла в Брест на матч Лиги чемпионов

Футболисты и тренерский штаб «Астаны» прилетели в Брест (Беларусь), где им предстоит провести матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Динамо-Брест», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

Астана (Нур-Султан)

В составе чемпиона Казахстана на этот матч отправились два футболиста сборной Беларуси — Макс Эбонг и Иван Маевский.

Полностью состав «Астаны» выглядит так:
Вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;
Защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;
Полузащитники: Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан;
Нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.

Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

Во втором квалификационном раунде ЛЧ победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».

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