«Астана» прибыла в Брест на матч Лиги чемпионов

Источник: Reuters

Встреча пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

В составе чемпиона Казахстана на этот матч отправились два футболиста сборной Беларуси — Макс Эбонг и Иван Маевский.

⠀

Полностью состав «Астаны» выглядит так:

Вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;

Защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;

Полузащитники: Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан;

Нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.

Победитель пары определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

Во втором квалификационном раунде ЛЧ победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».