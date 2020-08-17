«Билек сыграет на результат». Экс-тренер сборной Казахстана — о старте «Астаны» в Лиге чемпионов

«Трудно сейчас предположить, как будет выглядеть “Астана”. Но однозначно, Михал Билек будет играть на результат. Схема? Нынешний тренер пропагандирует активную игру на флангах, взаимодействие крайних атакующих хавбеков и центральных полузащитников, использование средних и длинных передач, поэтому я предполагаю, что “Астана” сыграет в три центральных защитника. Думаю, начало игры будет осторожным со стороны “Астаны”, надо будет посмотреть на соперника. Очень тяжелая ситуация для нашей команды, они без игрового ритма, на кону стоит очень многое, но у команды есть еврокубковый опыт, на морально-волевых они смогут распределить силы до конца игры», — отметил Талгат Маруанович в интервью YouTube-каналу Sports True.