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14:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Билек сыграет на результат». Экс-тренер сборной Казахстана — о старте «Астаны» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов высказал свое мнение о предстоящем матче «Астаны» против «Динамо-Брест» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

«Трудно сейчас предположить, как будет выглядеть “Астана”. Но однозначно, Михал Билек будет играть на результат. Схема? Нынешний тренер пропагандирует активную игру на флангах, взаимодействие крайних атакующих хавбеков и центральных полузащитников, использование средних и длинных передач, поэтому я предполагаю, что “Астана” сыграет в три центральных защитника. Думаю, начало игры будет осторожным со стороны “Астаны”, надо будет посмотреть на соперника. Очень тяжелая ситуация для нашей команды, они без игрового ритма, на кону стоит очень многое, но у команды есть еврокубковый опыт, на морально-волевых они смогут распределить силы до конца игры», — отметил Талгат Маруанович в интервью YouTube-каналу Sports True.

Астана (Нур-Султан)

Напомним, матч «Динамо-Брест» — «Астана» должен пройти в Бресте в ночь с 18 на 19 августа. Победитель пары будет определен по итогам одной игры. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.

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