Испытание «Баварии» и мечта Неймара: интриги полуфиналов Лиги чемпионов

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«РБ Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

18 августа (все матчи начинаются в 22:00 мск).

Команды Юлиана Нагельсмана и Томаса Тухеля вышли в полуфинал, одолев своих оппонентов по предыдущей стадии с одинаковым счетом — 2:1. Но содержание самих матчей выдалось совершенно разным. Если «Лейпциг» не выпускал нить игры из своих рук и ног, то «ПСЖ» заставил собственных болельщиков серьезно поволноваться.

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Парижане уступали вплоть до 90-й минуты, но уже в добавленное время смогли перевернуть игру и забить два гола в самой концовке. Травма капитана «Аталанты» Алехандро Гомеса во втором тайме заметно ослабила игру итальянцев в атаке, а замены Джан Пьеро Гасперини откровенно не сработали.

РБ (Лейпциг) Все о команде

Тухель же образцово справился с заменами. Вышедшие со скамейки запасных Килиан Мбаппе и Эрик Шупо-Мотинг сотворили решающий гол, заставив своего тренера прыгать от радости на одной ноге. «Представьте, как бы я праздновал, если бы моя нога была в порядке! Может, вы бы увидели мой забег на 40 метров», — отшучивался Тухель после матча.

ПСЖ (Париж) Все о команде

Боль в ноге — не единственная проблема тренера перед игрой с «Лейпцигом». Матч с немецким клубом пропустит Кейлор Навас, получивший травму еще во встрече с «Аталантой». Под вопросом также остается участие в предстоящем матче Марко Верратти и Идрисса Гуйе. А готовность Мбаппе вряд ли позволит французу провести на поле все 90 минут.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/2 финала, 18.08.2020, 22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ -

Кто точно появится в старте, так это Неймар. Бразилец хоть и запорол пару отличных моментов в четвертьфинале, но вел свою команду вперед и держал в напряжении оборону итальянцев на протяжении всего матча. С момента ухода из «Барселоны» нападающий впервые прошел в Лиге чемпионов дальше своего бывшего клуба. Предстоящая игра с «Лейпцигом» станет для нападающего отличным шансом выйти в финал и постараться повторить свой успех 2015 года, когда их связка с Луисом Суаресом и Лионелем Месси смела всех соперников на пути к трофею.

Нагельсману удалось в свой первый же сезон у руля «Лейпцига» вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов, а заодно стать самым молодым тренером в истории турнира на столь поздней стадии. Тридцатитрехлетний специалист смог перестроить команду, справившись с уходом своего лучшего бомбардира — Тимо Вернера.

Немцы точно не станут легким соперником для французов и попытаются воспользоваться проблемами «ПСЖ» с составом. Конечно, «Лейпциг» не будет считаться фаворитом в предстоящей игре, но последние события в Лиге чемпионов показали, что в одном конкретном матче может произойти все что угодно.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/2 финала, 19.08.2020, 22:00 Лион - Бавария -

«Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия)

19 августа.

Мюнхенский клуб выдал один из самых ярких матчей в истории турнира, «уничтожив» «Барселону» в четвертьфинале со счетом 8:2. Жерар Пике назвал произошедшее настоящим позором и признал, что каталонцы «достигли дна». Кике Сетьен уже поплатился за столь безвольную игру своим постом главного тренера, а Месси, по сообщениям испанских СМИ, даже задумался об уходе из клуба.

«Я зашел в раздевалку, ожидая увидеть, что парни будут бурно праздновать великую победу. Но я увидел только очень спокойных людей, сосредоточенных игроков, думающих уже о следующем матче», — рассказывал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Олимпик (Лион) Все о команде

Разгром «Барселоны» напомнил легендарную победу немцев над бразильцами в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Шесть лет назад после столь яркого матча сборная Германии выиграла турнир, одолев в финале аргентинцев. «Баварии» же для победы в Лиге чемпионов предстоит выиграть еще два матча. Но сейчас слабо верится, что команда Ханса-Дитера Флика вообще способна проиграть.

Если кто и способен сотворить очередную сенсацию в Лиге чемпионов, так это «Лион». Клуб, занявший седьмое место в досрочно остановленном чемпионате Франции, уже выбил из еврокубка «Ювентус» и «Манчестер Сити», обрушив мечты Криштиану Роналду и Хосепа Гвардиолы о новой победе в главном европейском турнире.

Испанский тренер вновь перемудрил со схемой, зачем-то решив отказаться от своего традиционного построения в четвертьфинале. Пока англичане разбирались с новой расстановкой, «Лион» забил быстрый гол, а потом просто терпел. Терпел изо всех сил и ждал своего шанса в контратаке.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

Команду Руди Гарсии не сломил пропущенный гол, после которого «Лион» забил еще пару мячей в ворота «Сити» и второй раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Еще после матча с «Ювентусом» казалось, что французы прыгнули выше головы, а выход в четвертьфинал — потолок для команды. Но дерзкая банда из Лиона показала, что для них не существует ничего невозможного.

Финал турнира состоится в воскресенье, 23 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени.