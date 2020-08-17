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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Билек назвал преимущество соперника «Астаны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Астаны» Михал Билек поделился ожиданиями от встречи с белорусским «Динамо-Брестом» в первом раунде Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

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Чешский специалист на пресс-конференции отметил, что верит в успех своей команды, несмотря на отсутствие игровой практики.

«Я очень рад, что мы наконец-то сыграем официальный матч, у нас не было игр пять месяцев и для игроков это было очень сложное время. Только тренироваться и не играть — сложно для команды. Поэтому небольшое преимущество будет у соперника, так как они играют официальные игры каждую неделю. Но завтра это не будет интересно, всех будет интересовать только результат, и я верю в свою команду, и что мы способны выиграть этот матч.

«Динамо» — серьезный соперник, в составе которого собраны опытные футболисты. Завтра нас ждет важная игра, и тем не менее я надеюсь, что мы победим, — сказал Билек.

Матч «Динамо-Брест» — «Астана» пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Исход противостояния определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.

Во втором раунде ЛЧ победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».

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