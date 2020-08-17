Билек назвал преимущество соперника «Астаны» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Астаны» Михал Билек поделился ожиданиями от встречи с белорусским «Динамо-Брестом» в первом раунде Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер «Астаны» Михал Билек поделился ожиданиями от встречи с белорусским «Динамо-Брестом» в первом раунде Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
Чешский специалист на
«Я очень рад, что мы
«Динамо» — серьезный соперник, в составе которого собраны опытные футболисты. Завтра нас ждет важная игра, и тем не менее я надеюсь, что мы победим, — сказал Билек.
Матч «Динамо-Брест» — «Астана» пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется в 00:00 по времени
Во втором раунде ЛЧ победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».