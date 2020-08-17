Билек назвал преимущество соперника «Астаны» в Лиге чемпионов

«Я очень рад, что мы наконец-то сыграем официальный матч, у нас не было игр пять месяцев и для игроков это было очень сложное время. Только тренироваться и не играть — сложно для команды. Поэтому небольшое преимущество будет у соперника, так как они играют официальные игры каждую неделю. Но завтра это не будет интересно, всех будет интересовать только результат, и я верю в свою команду, и что мы способны выиграть этот матч.