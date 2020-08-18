«Интер» и «Севилья» сыграют в финале Лиги Европы

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Мячи забили Лаутаро Мартинес (19-я, 74-я минуты), Данило Д'Амброзио (64) и Ромелу Лукаку (78, 84). Лукаку отметился 14 голами и 3 голевым передачами в последних 10 матчах Лиги Европы. Он установил рекорд турнира, отличившись в 10 играх подряд. Это самая крупная победа в полуфинале еврокубка с сезона-1988/89, когда итальянский «Милан» разгромил со счетом 5:0 испанский «Реал» в полуфинале Кубка чемпионов (ныне — Лига чемпионов).

Футбол Лига Европы 2019/2020 Финал, 21.08.2020, 22:00 Севилья - Интер -

В финале «Интер» сыграет с испанской «Севильей», которая в воскресенье обыграла в полуфинале английский «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Интер» впервые с 1998 года сыграет в финале Кубка УЕФА / Лиги Европы. Всего миланский клуб четырежды играл в финалах турнира и одержал три победы (1991, 1994, 1998). В 1997 году «Интер» в двухматчевом противостоянии уступил немецкому «Шальке». В последний раз миланцы доходили до финала еврокубка в 2010 году, когда обыграли немецкую «Баварию» и стали победителями Лиги чемпионов. Главный тренер «Интера» Антонио Конте трижды выигрывал еврокубок в качестве игрока туринского «Ювентуса» — в 1993 году он победил в Кубке УЕФА; в 1996-м — в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

«Севилья» является рекордсменом турнира по завоеванным титулам. Испанский клуб пять раз становился победителем Кубка УЕФА / Лиги Европы (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

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