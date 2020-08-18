УЕФА назначил судей на первые матчи «Кайрата» и «Ордабасы» в Лиге Европы

Обслуживать матч между Кайратом и армянским «Ноа» будет бригада арбитров из Швеции во главе с Кристоффером Карлссоном. Помогать ему будут соотечественники Юаким Амри Нильсон и Макс-Робин Вильде, четвертый судья — Фредрик Клитте.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

На матче «Ордабасы» с румынским «Ботошани» будут арбитры из Азербайджана: главный — Рауф Джабаров, ассистенты Намик Гусейнов и Эльшад Абдуллаев, четвертый — Камаль Умудлу.

Напомним, «Кайрат» примет соперника в Алматы, а «Ордабасы» сыграет в Шымкенте. Оба матча пройдут 27 августа, начало в 20:00 по времени Нур-Султана.