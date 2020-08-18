Футболисты брестского «Динамо» сыграют с «Астаной» в квалификации Лиги чемпионов

В поединке первого квалификационного раунда чемпионы Беларуси на поле ОСК «Брестский» встретятся с лучшей командой Казахстана «Астаной» из Нур-Султана (начало в 21.00, прямая трансляция на телеканале ОНТ). Встречу, которая в связи с коронавирусом пройдет без зрителей, будет судить бригада сербских арбитров, возглавит ее Новак Симович. Его ассистентами станут Неманья Петрович и Никола Джорович, резервный судья — Ненад Минакович.