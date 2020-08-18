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12:25 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» сыграют с «Астаной» в квалификации Лиги чемпионов

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут дебютный матч в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В поединке первого квалификационного раунда чемпионы Беларуси на поле ОСК «Брестский» встретятся с лучшей командой Казахстана «Астаной» из Нур-Султана (начало в 21.00, прямая трансляция на телеканале ОНТ). Встречу, которая в связи с коронавирусом пройдет без зрителей, будет судить бригада сербских арбитров, возглавит ее Новак Симович. Его ассистентами станут Неманья Петрович и Никола Джорович, резервный судья — Ненад Минакович.

Астана (Нур-Султан)

В случае успеха брестские динамовцы во втором круге квалификации чемпионской Лиги встретятся с победителем завтрашнего матча «Конас Куэй» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина).

Также сегодня состоятся еще четыре встречи квалификации ЛЧ: «Карабах» (Азербайджан) — «Силекс» (Северная Македония), «Легия» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия), «Селтик» (Шотландия) — «Рейкьявик» (Исландия), «Црвена Звезда» (Сербия) — «Европа» (Гибралтар).

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