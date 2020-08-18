Футболисты брестского «Динамо» сыграют с «Астаной» в квалификации Лиги чемпионов
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут дебютный матч в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут дебютный матч в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого квалификационного раунда чемпионы Беларуси на поле ОСК «Брестский» встретятся с лучшей командой Казахстана «Астаной» из
В случае успеха брестские динамовцы во втором круге квалификации чемпионской Лиги встретятся с победителем завтрашнего матча «Конас Куэй» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина).
Также сегодня состоятся еще четыре встречи квалификации ЛЧ: «Карабах» (Азербайджан) — «Силекс» (Северная Македония), «Легия» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия), «Селтик» (Шотландия) — «Рейкьявик» (Исландия), «Црвена Звезда» (Сербия) — «Европа» (Гибралтар).