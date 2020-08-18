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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» дозаявила шестерых футболистов на Лигу чемпионов

«Астана» дозаявила шестерых футболистов на розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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Источник: Reuters

В заявку столичного клуба вошли защитники Самат Мажит и Алим Кайырлы, полузащитники Санжар Шураханов, Мейрамбек Калмырза и Алихан Умбеталиев, а также нападающий Даниил Пичкарев.

Команда Михала Билека стартует в турнире с первого квалификационного раунда. В ночь с 18 на 19 августа «Астана» сыграет на выезде против «Динамо-Брест».

Астана (Нур-Султан)

Заявка «Астаны» на ЛЧ:

вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;.

защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;.

полузащитники: Африд Макс Эбонг Нгоме, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан, Дмитрий Шомко;.

нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Алексей Щеткин, Рамазан Каримов.

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