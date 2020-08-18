«Астана» дозаявила шестерых футболистов на Лигу чемпионов

В заявку столичного клуба вошли защитники Самат Мажит и Алим Кайырлы, полузащитники Санжар Шураханов, Мейрамбек Калмырза и Алихан Умбеталиев, а также нападающий Даниил Пичкарев.

Команда Михала Билека стартует в турнире с первого квалификационного раунда. В ночь с 18 на 19 августа «Астана» сыграет на выезде против «Динамо-Брест».