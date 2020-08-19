«Астана» разгромно проиграла «Динамо-Бресту» в матче с 9 голами и вылетела из Лиги чемпионов

Казахстанская «Астана» проиграла белорусскому «Динамо-Бресту» в первом раунде и вылетела из Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Победитель пары определялся по итогам одной игры в Бресте. В ней со счетом 6:3 победило «Динамо-Брест».

Ключевой в матче стала середина первого тайма, когда в ворота голкипера «Астаны» Дмитрия Непогодова влетело три гола за шесть минут. На 16-й и 22-й минутах забил экс-форвард «Тобола» и карагандинского «Шахтера», уроженец Казахстана Михаил Гордейчук, а на 17-й — защитник Кирилл Печенин.

До неприличного «Динамо-Брест» довел счет на 37-й минуте — отличился Павел Седько. До перерыва «Астана» смогла отыграть один гол — его автором стал хорватский хавбек Марин Томасов на 45-й минуте.

Второй тайм получился менее результативным. На 53-й минуте «Астана» усилиями румынского полузащитника Дорина Ротариу сократила отставание до двух голов, но все надежды на камбэк лишил сенегальский форвард Абдулай Диалло на 55-й.

В самой концовке матча ситуация повторила. На 88-й минуте у «Астаны» забил Абзал Бейсебеков, но на 90-й Диалло оформил дубль и установил окончательный счет.

Для «Астаны» прошедший матч стал первым официальным за пять месяцев. Команда не играла с середины марта, когда был приостановлен чемпионат Казахстана.

Теперь «Астана» переходит в Лигу Европы, где будет играть по Пути чемпионов — туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.