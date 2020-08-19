«ПСЖ» наконец-то стал топовым! Разгромил «РБ Лейпциг» даже без голов Неймара и Мбаппе
Одной из ключевых фигур для «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов оказался
Одной из ключевых фигур для «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов оказался
«Готов ли Килиан Мбаппе играть с первых минут?» — этот вопрос, наверное, был главным перед матчем для тренеров обеих команд. В четвертьфинале с «Аталантой» выход французского форварда на замену помог ПСЖ перевернуть неудачно складывавшуюся игру. Томас Тухель оценил накануне состояние Мбаппе, который лишь недавно восстановился от травмы:
«Он сыграл 30 минут с “Аталантой”, негативных эффектов не было. С тех пор у него было шесть дней, чтобы поработать над физической формой, так что он, конечно, может выйти в старте. После тренировок мы решим, готов ли Килиан провести 90 минут».
Мбаппе действительно попал в основу ПСЖ. А вот получившего повреждение голкипера Кейлора Наваса заменил Серхио Рико. Неожиданностью стало включение в стартовый состав
Достаточно быстро стало понятно, почему Тухель выпустил Паредеса, а не Идриссу Гейе. Может быть, не такой классный, но отличающийся по стилю аргентинец должен был обеспечить «ПСЖ» лучшее движение мяча в середине поля и передачи за спину на быстрых игроков атаки. С мячом схема парижан напоминала скорее 4−2−2−2, где Паредес и Маркиньос занимали позиции в центре, Андер Эррера уходил правее, а Неймар смещался на позицию левого хавбека.
«РБ Лейцпиг» играл не так, как с «Атлетико». Юлиан Нагельсман поменял схему, перейдя на четыре защитника, и немцы уже не держали высоко линию обороны. Разумеется, опасались, что Мбаппе с Неймаром будут убегать.
Вот только полностью закрыть звёзд «ПСЖ» невозможно никакой тактикой. Уже в дебюте игры Неймар после проникающей передачи Мбаппе пробил в штангу, а на 13-й минуте чемпион Франции вышел вперёд. Неймар заработал штрафной, защитники «РБ Лейпциг» рассчитывали поймать соперников в офсайд, однако прозевали набежавшего из глубины Маркиньоса. Бразилец свободно забил головой.
«ПСЖ» контролем мяча отнимал силы у соперника. Тем не менее в
Но на 42-й минуте Гулачи привёз «обрезом» второй гол. Паредес перехватил неточную передачу голкипера, а защитники «РБ Лейпциг» уже не успевали перестроиться. Анхель Ди Мария забил как на тренировке.
«РБ Лейпциг» отказался от своего футбола — и был наказан в первом тайме. Команда Нагельсмана не сильна позиционной обороной. Да и просто перегорели «быки», похоже. После перерыва стали играть так, как привыкли, чему поспособствовали и замены. На поле появились дополнительные фигуры в атаке — Эмиль Форсберг с Патриком Шиком. Немцы перешли на 3−5−2, стали создавать моменты.
Всё это было интересно до 56-й минуты, пока «РБ Лейпциг» снова не подвели индивидуальные ошибки. В эпизоде с третьим голом «ПСЖ» Гулачи отпустил мяч вместо того, чтобы поймать его, а Норди Мукиэле не устоял на ногах и стал показывать судье, что на нём сфолили. Благодаря лежавшему на земле защитнику Хуан Бернат забил не из офсайда. Удивительно, что в одной команде могут быть игроки настолько разного класса: сравните Мукиэле и
При 0:3 «РБ Лейпциг» продолжал идти вперёд, наплевав на оборону. Будут Мбаппе с Неймаром убегать — пусть убегают. Немцы хотели сохранить лицо, тогда как с результатом уже всё было ясно. Но даже на гол престижа не наиграли. «ПСЖ»,
Анатолий Романов