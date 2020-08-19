«ПСЖ» наконец-то стал топовым! Разгромил «РБ Лейпциг» даже без голов Неймара и Мбаппе

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«Готов ли Килиан Мбаппе играть с первых минут?» — этот вопрос, наверное, был главным перед матчем для тренеров обеих команд. В четвертьфинале с «Аталантой» выход французского форварда на замену помог ПСЖ перевернуть неудачно складывавшуюся игру. Томас Тухель оценил накануне состояние Мбаппе, который лишь недавно восстановился от травмы:



«Он сыграл 30 минут с “Аталантой”, негативных эффектов не было. С тех пор у него было шесть дней, чтобы поработать над физической формой, так что он, конечно, может выйти в старте. После тренировок мы решим, готов ли Килиан провести 90 минут».

Мбаппе действительно попал в основу ПСЖ. А вот получившего повреждение голкипера Кейлора Наваса заменил Серхио Рико. Неожиданностью стало включение в стартовый состав экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

У «ПСЖ» две штанги за тайм. И два гола!

Достаточно быстро стало понятно, почему Тухель выпустил Паредеса, а не Идриссу Гейе. Может быть, не такой классный, но отличающийся по стилю аргентинец должен был обеспечить «ПСЖ» лучшее движение мяча в середине поля и передачи за спину на быстрых игроков атаки. С мячом схема парижан напоминала скорее 4−2−2−2, где Паредес и Маркиньос занимали позиции в центре, Андер Эррера уходил правее, а Неймар смещался на позицию левого хавбека.



«РБ Лейцпиг» играл не так, как с «Атлетико». Юлиан Нагельсман поменял схему, перейдя на четыре защитника, и немцы уже не держали высоко линию обороны. Разумеется, опасались, что Мбаппе с Неймаром будут убегать.



Вот только полностью закрыть звёзд «ПСЖ» невозможно никакой тактикой. Уже в дебюте игры Неймар после проникающей передачи Мбаппе пробил в штангу, а на 13-й минуте чемпион Франции вышел вперёд. Неймар заработал штрафной, защитники «РБ Лейпциг» рассчитывали поймать соперников в офсайд, однако прозевали набежавшего из глубины Маркиньоса. Бразилец свободно забил головой.

«ПСЖ» контролем мяча отнимал силы у соперника. Тем не менее в какой-то момент показалось, что «РБ Лейпциг» отыскал противоядие атакам «ПСЖ». За исключением хитрого удара Неймара почти от боковой линии, когда он едва не поймал на ошибке Петера Гулачи (опять штанга!), ничего ужасного для команды Нагельсмана не происходило. Дани Ольмо стал подниматься выше, чтобы помогать единственному форварду Юссуфу Поульсену в прессинге двух центральных защитников «ПСЖ».



Но на 42-й минуте Гулачи привёз «обрезом» второй гол. Паредес перехватил неточную передачу голкипера, а защитники «РБ Лейпциг» уже не успевали перестроиться. Анхель Ди Мария забил как на тренировке.

Плохой вечер для «РБ Лейпциг». Немцы отказались от своей игры и дарили голы

«РБ Лейпциг» отказался от своего футбола — и был наказан в первом тайме. Команда Нагельсмана не сильна позиционной обороной. Да и просто перегорели «быки», похоже. После перерыва стали играть так, как привыкли, чему поспособствовали и замены. На поле появились дополнительные фигуры в атаке — Эмиль Форсберг с Патриком Шиком. Немцы перешли на 3−5−2, стали создавать моменты.



Всё это было интересно до 56-й минуты, пока «РБ Лейпциг» снова не подвели индивидуальные ошибки. В эпизоде с третьим голом «ПСЖ» Гулачи отпустил мяч вместо того, чтобы поймать его, а Норди Мукиэле не устоял на ногах и стал показывать судье, что на нём сфолили. Благодаря лежавшему на земле защитнику Хуан Бернат забил не из офсайда. Удивительно, что в одной команде могут быть игроки настолько разного класса: сравните Мукиэле и топ-игрока обороны Деотшанкюля Упамекано.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6-kblmoHAuA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При 0:3 «РБ Лейпциг» продолжал идти вперёд, наплевав на оборону. Будут Мбаппе с Неймаром убегать — пусть убегают. Немцы хотели сохранить лицо, тогда как с результатом уже всё было ясно. Но даже на гол престижа не наиграли. «ПСЖ», наконец-то превратившийся в топовую команду, крупно победил и впервые в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов.