«Црвена Звезда» и «Селтик» вышли во второй раунд квалификации ЛЧ
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сербская «Црвена Звезда» разгромила гибралтарский футбольный клуб «Европа» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сербская «Црвена Звезда» разгромила гибралтарский футбольный клуб «Европа» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Встреча первого отборочного раунда турнира, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 5:0.
В другом матче данной стадии шотландский «Селтик» одержал крупную победу над исландским «Рейкьявиком» — 6:0.
В следующем отборочном раунде «Црвена Звезда» сыграет с победителем пары «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Тирана» (Албания), соперником «Селтика» станет либо «Ференцварош» (Венгрия), либо «Юргорден» (Швеция).