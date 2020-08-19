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00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Црвена Звезда» и «Селтик» вышли во второй раунд квалификации ЛЧ

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сербская «Црвена Звезда» разгромила гибралтарский футбольный клуб «Европа» и вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2020

Встреча первого отборочного раунда турнира, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 5:0. Хет-трик сделал Эль-Фарду Бен-Набуан (35-я, 44-я и 52-я минуты), еще два мяча забил Мирко Иванич (78-я и 87-я).

В другом матче данной стадии шотландский «Селтик» одержал крупную победу над исландским «Рейкьявиком» — 6:0.

В следующем отборочном раунде «Црвена Звезда» сыграет с победителем пары «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Тирана» (Албания), соперником «Селтика» станет либо «Ференцварош» (Венгрия), либо «Юргорден» (Швеция).

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