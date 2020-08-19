«Црвена Звезда» и «Селтик» вышли во второй раунд квалификации ЛЧ

Встреча первого отборочного раунда турнира, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 5:0. Хет-трик сделал Эль-Фарду Бен-Набуан (35-я, 44-я и 52-я минуты), еще два мяча забил Мирко Иванич (78-я и 87-я).