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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Папа в финале». Неймар — о победе в матче ½ финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на победу в матче ½ финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (3:0) и выход в финал турнира.

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«Папа в финале», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».

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ПСЖ (Париж)

Напомним, счёт в матче был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.

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Ранее «Пари Сен-Жермен» лишь однажды добирался до финала еврокубкового турнира. В сезоне-1995/1996 парижане в финале Кубка обладателей кубков обыграли венский «Рапид» (1:0). В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем матча «Лион» — «Бавария», который пройдёт сегодня, 19 августа.

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