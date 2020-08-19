«Папа в финале». Неймар — о победе в матче ½ финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

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«Папа в финале», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».

ПСЖ (Париж) Все о команде

Напомним, счёт в матче был открыт в первом тайме — на 13-й минуте автором забитого мяча стал Маркиньос, ему ассистировал Анхель Ди Мария. В конце тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара. На 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.

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