Брестское «Динамо» заработает минимум 1,2 млн евро в еврокубках
Брестское «Динамо», которое пробилось во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, заработает минимум 1,2 млн евро.
Брестское «Динамо», которое пробилось во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, заработает минимум 1,2 млн евро.
За участие в 1-м квалификационном раунде полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором — 380 тысяч.
Максимум, который могут выжать брестчане в Лиге чемпионов, добравшись до раунда
В случае поражения во 2-м квалификационном раунде, брестчане отправятся в 3-й раунд Лиги Европы. За участие на этой стадии полагается 280 тысяч евро, за поражение в раунде