Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:00
Уфа
Спартак
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Локомотив
Футбол. Кубок России
17:00
КАМАЗ
Лада Д
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Ротор
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Омония
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ростов
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
КуПС
Футбол. Еврокубки
19:30
Флора
Судува
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Рига
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Тирана
Футбол. Еврокубки
20:00
Целе
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:00
Будучност
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Флориана
ЧФР
Все события
Фоторепортажи
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
09:39 (мск), источник: Прессбол

Брестское «Динамо» заработает минимум 1,2 млн евро в еврокубках

Брестское «Динамо», которое пробилось во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, заработает минимум 1,2 млн евро.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

За участие в 1-м квалификационном раунде полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором — 380 тысяч.

Астана (Нур-Султан)

Максимум, который могут выжать брестчане в Лиге чемпионов, добравшись до раунда плей-офф квалификации и там уступив, — 5 млн. евро. Плюс билет в группу Лиги Европы и 2,92 млн. евро вместе с ним. Если «Динамо» не доберется до группы Лиги Европы, то оно получит еще 260 тыс. евро в качестве чемпиона страны.

В случае поражения во 2-м квалификационном раунде, брестчане отправятся в 3-й раунд Лиги Европы. За участие на этой стадии полагается 280 тысяч евро, за поражение в раунде плей-офф — 300 тысяч.

Читайте также
 Постковид = постапокалипсис? Брестское "Динамо" бодро разобралось с "Астаной", но футбольного праздника на улице Гоголя не случилось
1,2 млн евро — уже в кармане. Брестское "Динамо" не просто идет дальше в Лиге чемпионов, но и обеспечивает себе финансовую стабильность
Овечкин спас «Вашингтон» от вылета из плей-офф, оформив дубль
Левандовски и Мюллер мчат к трофею: чего ждать от полуфинала ЛЧ
ПСЖ стал автором одного из антирекордов Лиги чемпионов
Неймар рискует пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками
Русский вратарь - герой «Далласа». У Худобина 28 сэйвов и победа
Овечкин повторил рекорд Малкина в НХЛ
Самый дорогой вратарь ошибся. Он приблизил «Монреаль» к вылету
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь