Брестское «Динамо» заработает минимум 1,2 млн евро в еврокубках

Источник: РИА "Новости"

За участие в 1-м квалификационном раунде полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором — 380 тысяч.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Максимум, который могут выжать брестчане в Лиге чемпионов, добравшись до раунда плей-офф квалификации и там уступив, — 5 млн. евро. Плюс билет в группу Лиги Европы и 2,92 млн. евро вместе с ним. Если «Динамо» не доберется до группы Лиги Европы, то оно получит еще 260 тыс. евро в качестве чемпиона страны.