ПСЖ стал автором одного из антирекордов Лиги чемпионов

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Как, утверждает Opta в «Твиттере», «ПСЖ» потребовалось провести 110 матчей в Лиге чемпионов, чтобы впервые оказаться в финале турнира.

ПСЖ (Париж) Все о команде

Предыдущий антирекорд принадлежал лондонскому «Арсеналу», которому на это потребовалось 90 матчей в промежутке с 1971 по 2006 год. При этом «канониры», пробившись в финал Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006, уступили в нём испанской «Барселоне» со счётом 1:2.

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РБ (Лейпциг) Все о команде

Напомним, что свой путь в текущей Лиге чемпионов «ПСЖ» начал с группового этапа, в котором парижане набрали 16 очков из 18 возможных, соперничая с мадридским «Реалом», бельгийским «Брюгге» и турецким «Галатасараем».