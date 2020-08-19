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10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
08:57 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ стал автором одного из антирекордов Лиги чемпионов

Французский «Пари-Сен Жермен», обыгравший в полуфинале Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 3:0 и оформивший выход в финал турнира, обновил один из антирекордов Лиги чемпионов, державшихся на протяжении 14 лет.

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Как, утверждает Opta в «Твиттере», «ПСЖ» потребовалось провести 110 матчей в Лиге чемпионов, чтобы впервые оказаться в финале турнира.

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ПСЖ (Париж)

Предыдущий антирекорд принадлежал лондонскому «Арсеналу», которому на это потребовалось 90 матчей в промежутке с 1971 по 2006 год. При этом «канониры», пробившись в финал Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006, уступили в нём испанской «Барселоне» со счётом 1:2.

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РБ (Лейпциг)

Напомним, что свой путь в текущей Лиге чемпионов «ПСЖ» начал с группового этапа, в котором парижане набрали 16 очков из 18 возможных, соперничая с мадридским «Реалом», бельгийским «Брюгге» и турецким «Галатасараем».


Наставник «ПСЖ» — об матче с «Лейпцигом»: я ни секунды не был спокоен
Ruptly

В 1/8 финала турнира «ПСЖ» оказался сильнее дортмундской «Боруссии» (3:2 общ.), а в четвертьфинале одолел «Аталанту» (2:1).

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