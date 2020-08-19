Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов из-за обмена футболками

По сведениям источника, бразилец после матча обменялся футболками с защитником немецкой команды Марселем Хальстенбергом. Обмен футболками запрещен протоколом возвращения к игре УЕФА. Несоблюдение обязательств может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с регламентом.