«Астана» впервые не смогла пройти белорусский клуб в еврокубках

Встреча команд прошла в Бресте и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев поля. В составе «Динамо-Брест» по дублю оформили Михаил Гордейчук (15-я и 22-я минуты) и Абдулайе Диалло (55-я, 90-я), еще по разу отличились Кирилл Печенин (17-я), Павел Седько (37-я). У «Астаны» забили Марин Томасов (45-я), Дорин Ротариу (52-я) и Абзал Бейсебеков (87-я).