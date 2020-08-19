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13:26 (мск), источник: Vesti.kz

Перебили при слабой реализации. Как «Астана» играла против «Динамо-Бреста» в Лиге чемпионов

«Астана», несмотря на крупное поражение от «Динамо-Бреста» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, мало в чем уступила сопернику, не считая реализации. В некоторых аспектах казахстанский клуб и вовсе превзошел белорусов. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые ниже приводит корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Удары по воротам — 15 у «Динамо-Бреста» против 21 у «Астаны» (из них в створ 8−8), блокировано ударов 3−6, штрафные 8−5, угловые 3−10, офсайды 3−1, сэйвы 7−1, фолы 6−8, желтые карточки 1−0, атаки 89−97 (из них опасные 39−93), владение мячом в процентном соотношении 39−61.

Астана (Нур-Султан)

Как видно, по основным компонентам астанчане были лучше, не считая того, что на их игре сказался затяжной простой из-за пандемии коронавируса. Вдобавок не лучшим образом сыграл вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, совершивший только один сэйв, тогда как его оппонент Сергей Игнатович занес в свой актив семь сэйвов.

Отметим, что после поражения в Бресте «Астана» выступит в Лиге Европы, где пойдет по Пути чемпионов — туда попадают вылетевшие из ЛЧ команды. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.

«Динамо-Брест» во втором раунде, 25 августа, встретится с победителем пары «Коннас-Ки» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина). Этот матч пройдет в ночь на 20 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

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