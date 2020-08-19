Перебили при слабой реализации. Как «Астана» играла против «Динамо-Бреста» в Лиге чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Удары по воротам — 15 у «Динамо-Бреста» против 21 у «Астаны» (из них в створ 8−8), блокировано ударов 3−6, штрафные 8−5, угловые 3−10, офсайды 3−1, сэйвы 7−1, фолы 6−8, желтые карточки 1−0, атаки 89−97 (из них опасные 39−93), владение мячом в процентном соотношении 39−61.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Как видно, по основным компонентам астанчане были лучше, не считая того, что на их игре сказался затяжной простой из-за пандемии коронавируса. Вдобавок не лучшим образом сыграл вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, совершивший только один сэйв, тогда как его оппонент Сергей Игнатович занес в свой актив семь сэйвов.

Отметим, что после поражения в Бресте «Астана» выступит в Лиге Европы, где пойдет по Пути чемпионов — туда попадают вылетевшие из ЛЧ команды. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.