Марадона отреагировал на победу «Динамо-Бреста» над «Астаной» в Лиге чемпионов
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отреагировал на победу «Динамо-Бреста» над «Астаной» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отреагировал на победу «Динамо-Бреста» над «Астаной» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Встреча команд прошла в Бресте и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Марадона в 2018 году занимал пост президента «Динамо-Брест».
«Безумный матч на “Брестском” заканчивается уверенной победой нашей команды!», — написал официальный Instagram клуба.
В комментарии пришел Марадона, который оставил эмодзи с аплодисментами. В ответ клуб поставил сердечки.
«Астана» впервые не смогла пройти белорусскую команду в еврокубках. Ранее клуб из Казахстана оба раза выбивал из турнира БАТЭ.
Теперь команда Михала Билека продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Соперник «Астаны» определится 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.