«Рига» Кононова вылетела из Лиги чемпионов в первом квалификационном раунде

Источник: РИА "Новости"

Оба гола были забиты с пенальти. Нападающий «Маккаби» Ник Блэкмэн реализовал два 11-метровых — на 58-й и 88-й минутах встречи.

«Маккаби» прервал 12-матчевую победную серию команды Олега Кононова. В последний раз «Рига» проигрывала в июне юрмальскому «Спартаку» (1:2).