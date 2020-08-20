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00:22 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» разгромила «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 19 августа. Германская «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Дублем отметился Серж Гнабри (18-я и 33-я минуты), еще один гол на счету Роберта Левандовского (88). Гнабри стал вторым немецким футболистом, который забил два гола в матче полуфинала Лиги чемпионов. Первым немцем, оформившим дубль, стал Томас Мюллер в сезоне-2012/13. Гнабри забил девять голов в текущем сезоне главного еврокубкового турнира, он занимает второе место среди немецких футболистов, отличившихся наибольшее количество раз за один сезон. Лидирует Марио Гомес, забивший в сезоне-2011/12 12 голов.

Бавария (Мюнхен)

«Бавария» и «Лион» в девятый раз сыграли в матчах Лиги чемпионов, клуб из Мюнхена одержал пятую победу, дважды сильнее становился «Лион», еще две игры завершились вничью. В предыдущий раз клубы играли друг с другом в турнире в сезоне-2009/10, команды также встретились на стадии полуфинала, по итогам двухматчевого противостояния победу одержала «Бавария» со счетом 4:0.

Олимпик (Лион)

В финале турнира «Бавария» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», матч пройдет 23 августа. Из французских клубов победителем ведущего еврокубкового турнира становился только «Марсель» (1993). В общей сложности клубы из чемпионата Франции шесть раз играли в финалах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов: «Реймс» (1956, 1959) «Сент-Этьен» (1976), «Марсель» (1991, 1993) и «Монако» (2004), седьмым станет ПСЖ. Один раз клубы из Франции и Германии встречались в финале — в 1976 году «Сент-Этьен» проиграл «Баварии» со счетом 0:1.

ПСЖ (Париж)

«Бавария» является пятикратным победителем турнира. В последний раз клуб побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, тогда мюнхенцы обыграли в финале «Боруссию» (Дортмунд) со счетом 2:1. Для «Лиона» лучшим достижением в турнире является выход в полуфинал, команда доходила до этой стадии дважды в своей истории.

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