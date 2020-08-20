Разгромы и конфузы. Как казахстанские клубы проваливались в еврокубках

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«Астана» в ночь на 19 августа разгромно уступила «Динамо-Бресту» (3:6) в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и оказалась за бортом турнира. Корреспондент Vesti.kz вспоминает наиболее громкие провалы казахстанских клубов в еврокубках.

«Шахтер» (Караганда) — «МТЗ-Рипо» (Беларусь) 1:5

До фиаско «Астаны» в Бресте казахстанский клуб единственный раз вылетал от белорусов в еврокубках в сезоне-2006/07. Карагандинский «Шахтер» в домашнем матче первого раунда Кубка Интертото уступил минскому «МТЗ-Рипо» со счетом 1:5. В ответной игре «горняки» победили 3:1, но этого не хватило для общего успеха. К слову, карагандинцы — единственные из представителей Казахстана, которые выигрывали у клубов из Беларуси на их поле: через несколько лет «горняки» выбили из Лиги чемпионов БАТЭ.

«Русенборг» (Норвегия) — «Женис» (Астана) 7:1

В 2007 году столичный «Женис» первым из казахстанских клубов преодолел стартовый раунд квалификации Лиги чемпионов и вышел на норвежский «Русенборг». Радость была недолгой. В Костанае «Женис» проиграл со счетом 1:3, а в Норвегии вовсе был разгромлен с неприличным результатом — 1:7.

«Шериф» (Молдова) — «Актобе» 4:0

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2008/09 «Актобе» выиграл на своем поле у молдавского «Шерифа» — 1:0. Однако в ответном поединке клуб из Тирасполя обрушил мечты «красно-белых» на выход в следующий раунд — 4:0.

«Маккаби» (Т-А, Израиль) — «Актобе» 4:3

«Актобе» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2009/10 встречался с израильским «Маккаби» (Тель-Авив). После нулевой ничьей дома казахстанский клуб к 15-й минуте выездного матча благодаря голам Евгения Аверченко, Антона Чичулина и Марата Хайруллина вел 3:0, но позволил сопернику одержать сверхволевую победу со счетом 4:3 и вылетел из турнира.

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«Селтик» (Шотландия) — «Астана» 5:0

Столичный клуб дважды в течение двух сезонов встречался с шотландским «Селтиком» в квалификации Лиги чемпионов. В сезоне-2016/17 «Астана» дала бой сопернику, сыграв вничью на своем поле (1:1) и минимально уступив на выезде — 1:2.

В следующем сезоне столичные футболисты были разгромлены шотландцами на выезде (0:5), а на своем поле обыграли «Селтик» с ничего не значащим счетом 4:3.

«Астана» — АЗ (Нидерланды) 0:5

Прошлогодняя еврокампания «Астаны» запомнилась не только победой над резервом «Манчестер Юнайтед», но и полным фиаско против АЗ — 11 пропущенных мячей в двух играх групповой стадии Лиги Европы. В Нидерландах соперник казахстанского клуба выиграл 6:0, а в Нур-Султане — 0:5. Провалом это можно считать хотя бы потому, что в предыдущие годы АЗ сталкивался с сопротивлением казахстанских команд — проигрывал «Актобе», терял очки в матче с «Шахтером», а в сезоне-2018/19 был выбит «Кайратом» из квалификации Лиги Европы.