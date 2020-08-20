«Лион» сделал все, что мог. И «Бавария» неплохо потренировалась

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17 минут отличного футбола — это много или мало? С одной стороны, «Бавария» была явным фаворитом пары, поэтому смелость и продуманность контратак «Лиона» приятно удивили. С другой стороны, у той же «Барселоны» было даже больше 17 минут отличного футбола против «Баварии». И даже больше 20 минут (матч был равным, пока счёт не стал 1:3).

По сравнению с «Барселоной» у «Лиона» есть ряд преимуществ (звучит странно, согласен, но речь о подстраивании под конкретного соперника). Месси и Суарес не делают рывки за спину защитникам, а подключения Семеду не очень опасны. Но у «Лиона» сразу два игрока — обычно Корне и Депай — постоянно открываются на флангах под забросы на ход. Кроме того, Гарсия не стал повторять ключевую ошибку Сетьена и полностью отказался от розыгрыша мяча. Самые серьёзные проблемы каталонцы получили под прессингом (они пропустили шесть голов в быстрых атаках после перехватов) — «Лион» выносил мяч сразу, пока не накрыли. Выносы на чужую половину поля не были безадресными, потому что игроки атаки постоянно их ждали.



В описании такие моменты кажутся очень простыми. Но создавать их на такой скорости — это сложно, это требует огромной концентрации всех игроков, которым приходится следить на только за своим прямым соперником, но и за всем остальным, что творится на поле.



«Лион» не воспользовался своими 17 минутами. Не факт, что выиграл бы, но как минимум нас бы ждал более увлекательный матч. Но Токо-Экамби и Депай упустили свои моменты, и всё закончилось очень быстро.



Гнабри забил гол в атаке, которая началась с попадания в штангу ворот Нойера. Между штангой и голом прошла минута, но игра так и не остановилась, мяч всё время был в игре и всё время у «Баварии»: вернулся к Нойеру, тот начал позиционную атаку. Кстати, у гола есть не только герой, но и скрытый антигерой. Это Корне, которого явно подвела нехватка опыта игры на оборонительной позиции. Он держал Гнабри и упустил его рывок по флангу, а потом вместо того, чтобы ускориться, стал показывать арбитру, что был офсайд. В итоге Гнабри сумел спокойно разогнаться и дальше проходил соперников уже на скорости.

«Лион» показал лучший футбол, на который команда способна, и оказался перед необходимостью прибавлять. Не прибавил, и это неудивительно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IwagDov85Q0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



«Лион» всё равно заслуживает огромных комплиментов. За то, что не поплыл при 0:2. За то, что по ходу всего матча периодически взрывался резкими вертикальными атаками, которыми продолжал бить в слабое место «Баварии». За смелость: играя с настолько сильной командой, как «Бавария», есть сильное искушение действовать как можно осторожнее, особенно после свежего впечатление от четвертьфинала. Гарсия придумал план, который требовал высокой линии обороны, чтобы сохранять компактность в середине поля и прессинговать средним блоком. План был отличный.

Но и «Баварию» критиковать за эту системную уязвимость бессмысленно. Команда идёт на этот риск, потому что он оправдывается: позволяет тотально доминировать на чужой половине поля. Даже если она пропустит, это ничего не меняет. «Бавария» пропустила от «Барселоны» на седьмой минуте, но, скажем так, вектор развития игры это не поколебало.



Просто «Бавария» в каждом матче играет даже не на победу — а на разгром. Матч с «Лионом» закончился со счётом 3:0. Кажется, что много, но по статистике для «Баварии» это мало. С учётом «Лиона» мюнхенцы сыграли в Лиге чемпионов 10 матчей, забили 42 гола, больше четырёх за игру. Они действительно играют не на победу, а на разгром.

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Второй тайм представлял минимум спортивного интереса. Но каждая команда добросовестно играла свою роль: «Лион» пытался контратаковать, хотя теперь вертикальные передачи чаще прерывались, чем проходили. И даже создал ещё один явный голевой момент (вообще, то, что «Лион» ни разу не забил, — главная несправедливость вечера). «Бавария» всё-таки забила третий, хотя Левандовски несколько раз был против. А ещё мы увидели неожиданную замену Боатенга на Зюле (на момент написания материала о травме Боатенга ничего не известно). Зюле в очередной раз показал, что хуже Боатенга начинает атаки, зато принимает лучшие решения в защите. В общем, нормальный тренировочный второй тайм.

Чего ждать от матча с «ПСЖ»

Образ Неймара (да и Мбаппе тоже) предполагает мало общего с постоянной работой на команду. Они не те звёзды, которых легко представить себе без мяча в прессинге, следящими за партнёрами и соперниками. Но это ошибка.

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Неймар способен отлично отрабатывать в обороне. Он систематически делал это в «Барселоне» в сезон требла (потом перестал) и делает сейчас в больших матчах. Мбаппе после матча с «Лейпцигом» подчеркнул значимость командной работы. Ну и есть ещё Ди Мария, в котором сочетается подлинная креативность с мячом и мощная работоспособность без мяча. Редкое сочетание, и оно было у него не всегда. Но сейчас — есть.



Я это к тому, что «ПСЖ» не стоит воспринимать как команду звёзд, не способных на слаженную игру в обороне и атаке. «ПСЖ» не будет защищаться ввосьмером, как «Барселона», и будет пытаться наказать «Баварию» за высокую линию обороны, как «Лион». У парижан есть кому открываться за спину. Есть ли кому забивать — отдельный вопрос, учитывая аномальные промахи Неймара в плей-офф, но на такие промахи нельзя всерьёз закладываться.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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А можно на то, что обе команды попытаются прессингом вынуждать соперника ошибаться. Если это дважды удалось «Лиону», почему бы не попробовать «ПСЖ»? Команда Тухеля тоже не то чтобы сильно напряглась в своём полуфинале.

Возможно, я выдаю желаемое за действительное. «Бавария», конечно, остаётся фаворитом — хотя бы потому, что один-два пропущенных гола ничего не меняют при таком выдающемся прессинге и такой выдающейся результативности. Но всё-таки после двух таких полуфиналов очень хочется увидеть матч, в котором обе команды могут доставить друг другу проблемы. А не просто интенсивную тренировку.