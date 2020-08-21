Шестой триумф «Севильи» или первый еврокубок Конте. Кто победит в финале?

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Концовка еврокубкового сезона обещает получиться захватывающей. Естественно, на десерт подадут финал Лиги чемпионов с участием «ПСЖ» и «Баварии», но и разогрев обещает получиться любопытным. Наверное, с точки зрения маркетинга для УЕФА было бы выгоднее увидеть в решающем матче второго по статусу еврокубка «МЮ», однако для команды Уле Гуннара Сульшера полуфиналы пока потолок. На этой стадии «красные дьяволы» споткнулись как в обоих английских кубках, так и в Лиге Европы.

Не зря же этот турнир называют «Лигой «Севильи», и пока андалусийцы движутся по привычному для себя графику. Прежде они никогда не оступались в четвертьфиналах, полуфиналах и финалах Кубка УЕФА и Лиги Европы, завоевав рекордные пять трофеев. Соответственно, шестой триумф вряд ли кого-то удивит, а если потребуется объяснение данного феномена, девять человек из десяти назовут одно имя — Мончи.

Спортивный директор имеет прямое отношение ко всем европейским успехам «Севильи». Он собирал команду, которая за два года под началом Хуанде Рамоса завоевала два Кубка УЕФА. Точно также выстрелил с «Севильей» уволенный из «Спартака» Унаи Эмери, которому пришлось принимать команду в середине сезона. Не ошиблись андалусийцы и с Хуленом Лопетеги, хотя многим казалось, что после скандального увольнения из сборной Испании перед ЧМ-2018 и провала в «Реале» тренер находится в кризисе.

Скептики были посрамлены блестящей работой специалиста, который выстроил игру, получив в свое распоряжение практически новую команду. Когда в стартовом составе выходят девять футболистов, приобретенных перед началом или по ходу сезона, впору говорить о магии и волшебстве Лопетеги. Пока неофициально, потому что впереди финал, и к нему «Севилья» подходит с серией из двадцати беспроигрышных матчей.

«Интер» на этом отрезке спотыкался, однако к финишной прямой вышел на пик формы. Шесть последних официальных матчей выиграны с суммарным счетом 16:1, общее число голов достигло наивысшей отметки за 90 лет (111), а ударная связка форвардов Лукаку — Лаутаро Мартинес довела суммарный лицевой счет до 54 мячей. Кто-то заметит, что это на один точный удар меньше, чем у Левандовски, однако «Севилье» от этого легче не станет.

Хотя Лопетеги летом успешно решал вопросы нейтрализации Месси с Суаресом и останавливал атакующую тройку «МЮ» Марсьяль — Рэшфорд — Гринвуд. Теперь же испанца ждут тактические шахматы с Антонио Конте, который на прежних местах работы обязательно что-то выигрывал в первый же год. С «Ювентусом» и «Челси» становился чемпионом, а предстоящий финал — последний шанс не остаться без трофеев по итогам премьерного сезона в «Интере».