Шестой триумф «Севильи» или первый еврокубок Конте. Кто победит в финале?
Сегодня состоится решающий матч Лиги Европы — в 22.00 сыграют «Севилья» и «Интер».
Сегодня состоится решающий матч Лиги Европы — в 22.00 сыграют «Севилья» и «Интер».
Концовка еврокубкового сезона обещает получиться захватывающей. Естественно, на десерт подадут финал Лиги чемпионов с участием «ПСЖ» и «Баварии», но и разогрев обещает получиться любопытным. Наверное, с точки зрения маркетинга для УЕФА было бы выгоднее увидеть в решающем матче второго по статусу еврокубка «МЮ», однако для команды Уле Гуннара Сульшера полуфиналы пока потолок. На этой стадии «красные дьяволы» споткнулись как в обоих английских кубках, так и в Лиге Европы.
Не зря же этот турнир называют «Лигой «Севильи», и пока андалусийцы движутся по привычному для себя графику. Прежде они никогда не оступались в четвертьфиналах, полуфиналах и финалах Кубка УЕФА и Лиги Европы, завоевав рекордные пять трофеев. Соответственно, шестой триумф вряд ли
Спортивный директор имеет прямое отношение ко всем европейским успехам «Севильи». Он собирал команду, которая за два года под началом Хуанде Рамоса завоевала два Кубка УЕФА. Точно также выстрелил с «Севильей» уволенный из «Спартака» Унаи Эмери, которому пришлось принимать команду в середине сезона. Не ошиблись андалусийцы и с Хуленом Лопетеги, хотя многим казалось, что после скандального увольнения из сборной Испании перед ЧМ-2018 и провала в «Реале» тренер находится в кризисе.
Скептики были посрамлены блестящей работой специалиста, который выстроил игру, получив в свое распоряжение практически новую команду. Когда в стартовом составе выходят девять футболистов, приобретенных перед началом или по ходу сезона, впору говорить о магии и волшебстве Лопетеги. Пока неофициально, потому что впереди финал, и к нему «Севилья» подходит с серией из двадцати беспроигрышных матчей.
«Интер» на этом отрезке спотыкался, однако к финишной прямой вышел на пик формы. Шесть последних официальных матчей выиграны с суммарным счетом 16:1, общее число голов достигло наивысшей отметки за 90 лет (111), а ударная связка форвардов Лукаку — Лаутаро Мартинес довела суммарный лицевой счет до 54 мячей.
Хотя Лопетеги летом успешно решал вопросы нейтрализации Месси с Суаресом и останавливал атакующую тройку «МЮ» Марсьяль — Рэшфорд — Гринвуд. Теперь же испанца ждут тактические шахматы с Антонио Конте, который на прежних местах работы обязательно
Вспоминая третье место по итогам группового турнира Лиги чемпионов, перед своим первым еврокубковым финалом Конте старается быть оптимистом и говорит, что для его команды стакан наполовину полон. Чтобы наполнить его до краев победным шампанским, остался последний шаг. Впрочем, о том же мечтает и «Севилья», и, кажется, в пятницу вечером нас ждет увлекательное зрелище.