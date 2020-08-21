Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Нант
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Интер
Футбол. Еврокубки
20.08
Санта-Колома
Искра Д
П 3:4
00
Футбол. Еврокубки
20.08
Гленторан
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
20.08
Колрейн
Ла Фиорита
10
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» заработает рекордную сумму по итогам выступления в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» получит более € 120 млн по итогам выступления в Лиге чемпионов.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
В финале Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ» и «Бавария». Во втором полуфинале мюнхенцы разгромили французский «Лион» со счетом 3:0.

Это самая большая сумма за всю историю турнира.

Читайте также
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание. А зря

Доход «Баварии», вышедшей в финал, складывается из следующих составляющих: € 15,25 млн за выход в групповой этап, € 16,2 млн за шесть побед в групповом этапе, € 9,5 млн за выход в 1/8 финала, € 10,5 млн за выход в четвертьфинал и € 15 млн за выход в финал. Если команда Ханса-Дитера Флика одержит победу в решающем матче турнира, то заработает ещё € 4 млн и € 3,5 млн за попадание в Суперкубок УЕФА. Также клуб получит € 11,5 млн от прав на телетрансляции и € 33,24 млн за третье место в рейтинге выступлений в Лиге чемпионов за последние 10 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал «Барселоне», заработавшей € 117,73 млн в 2019 году. Финальный матч турнира-2019/2020 «Бавария» — «ПСЖ» пройдёт в Лиссабоне 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Первый русский покер в плей-офф НХЛ. Гурьянов побил все рекорды
Овечкин без шансов вылетел из плей-офф. «Вашингтон» получил 0:4
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
Месси уходит из «Барселоны». Новая серия вечного сериала
Минкульт огласил запрошенную сумму на фильм про Тутберидзе
Макгрегор намекнул на возобновление карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь