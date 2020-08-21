«Бавария» заработает рекордную сумму по итогам выступления в Лиге чемпионов
Мюнхенская «Бавария» получит более € 120 млн по итогам выступления в Лиге чемпионов.
Мюнхенская «Бавария» получит более € 120 млн по итогам выступления в Лиге чемпионов.
Это самая большая сумма за всю историю турнира.
Доход «Баварии», вышедшей в финал, складывается из следующих составляющих: € 15,25 млн за выход в групповой этап, € 16,2 млн за шесть побед в групповом этапе, € 9,5 млн за выход в 1/8 финала, € 10,5 млн за выход в четвертьфинал и € 15 млн за выход в финал. Если команда
Предыдущий рекорд принадлежал «Барселоне», заработавшей € 117,73 млн в 2019 году. Финальный матч турнира-2019/2020 «Бавария» — «ПСЖ» пройдёт в Лиссабоне 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.